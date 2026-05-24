DTM: Kelvin van der Linde siegt in Zandvoort - Youngster Ben Dörr überrascht

Der Südafrikaner betreibt nach einem desaströsen Samstag im 2. Rennen von Zandvoort Wiedergutmachung.

Gala nach dem Crash: Der Südafrikaner Kelvin van der Linde hat in der DTM das zweite Rennen im niederländischen Zandvoort gewonnen und einen Tag nach dem empfindlichen Rückschlag im Samstagslauf Wiedergutmachung geleistet. Der 29 Jahre alte BMW-Pilot vom Team Schubert-Motorsport setzte sich nach 36 Runden mit 6,377 Sekunden Vorsprung auf den überraschend starken deutschen Youngster Ben Dörr (Lich) durch.

Van der Linde war am Samstag nach einer Kollision mit dem früheren Formel-1-Pilot Timo Glock nur auf Platz 18 gelandet und dominierte dann mit Wut im Bauch den Sonntag. Schon im Qualifying lag er vorne und bestimmte dann auch das Rennen.