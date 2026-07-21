Erfolg für Mick Schumacher. In der IndyCar-Serie fährt der Deutsche erstmals in die Top 10.

Mick Schumacher ist in der IndyCar Series erstmals in die Top 10 gefahren.

Der frühere Formel-1-Pilot kam bei der wegen heftiger Regenschauer auf Montag verschobenen zwölften Station in Nashville/Tennessee auf Rang acht. Sein bestes Saisonergebnis war zuvor der 16. Platz vor rund anderthalb Monaten auf dem Oval in Madison/Illinois gewesen.

In der Gesamtwertung verbesserte sich Schumacher, der sich im Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) von Startplatz 16 vorarbeitete, geringfügig von Rang 25 auf 24.