DTM: So funktioniert die Balance of Performance (BoP)

ran racing DTM DTM: Lamborghini im Vorteil? Hitzige Debatte um Balance of Performance Videoclip • 06:05 Min Link kopieren Teilen

Kaum ein Thema sorgt während der laufenden DTM-Saison so für Diskussionen wie die sagenumwobene Balance of Performance. Doch was hat es mit diesem Begriff auf sich? Die ran Fahrschule klärt auf.

Die Balance of Performance (BoP) ist eines der wichtigsten Instrumente in der DTM. Sie soll die unterschiedlichen GT3-Fahrzeuge der verschiedenen Hersteller leistungsmäßig auf ein möglichst vergleichbares Niveau bringen. Das Ziel: Kein Fahrzeug soll allein aufgrund seines technischen Konzepts einen entscheidenden Vorteil haben. Nach Crash am Norisring: Grasser verzichtet in Oschersleben auf zweites Fahrzeug Stattdessen sollen Fahrer, Teamstrategie und Rennperformance über Sieg oder Niederlage entscheiden. Die BoP wird in der DTM von der "SRO Motorsports Group" verwaltet und laufend überprüft. Dabei fließen Daten aus Rennen, Tests und Simulationen in die Bewertung ein.

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DTM: Warum gibt es die Balance of Performance? Die BoP sorgt dafür, dass Hersteller mit unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten konkurrenzfähig bleiben. Ohne die Leistungsanpassungen wären einzelne Modelle auf bestimmten Strecken oft deutlich im Vorteil. Für die Fans bedeutet das: mehr Zweikämpfe, engere Rennen und größere Siegchancen für verschiedene Marken. Genau deshalb gehört die Balance of Performance heute zu den zentralen Bestandteilen der DTM und des internationalen GT3-Sports.

DTM: Wie funktioniert die Balance of Performance? Da die GT3-Fahrzeuge in der DTM auf sehr unterschiedliche Konzepte setzen - vom Frontmotor-Mercedes über den Heckmotor-Porsche bis zum Mittelmotor-Lamborghini -, werden die Fahrzeuge regelmäßig neu eingestuft. Dafür kann die technische Kommission verschiedene Parameter anpassen: Mindestgewicht des Fahrzeugs

Motorleistung über Ladedruck oder Air-Restriktoren

Bodenfreiheit

Lambdawerte

Aerodynamische Einstellungen wie Flügelwinkel So soll sichergestellt werden, dass die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte trotz ihrer technischen Unterschiede ein ähnliches Leistungsniveau erreichen.

DTM: Wie oft wird die Balance of Performance angepasst? Die BoP wird während der Saison kontinuierlich überwacht und regelmäßig neu bewertet. Anpassungen können grundsätzlich vor jedem Rennwochenende vorgenommen werden, wenn die analysierten Daten Leistungsunterschiede zwischen den Herstellern erkennen lassen. In Einzelfällen sind sogar kurzfristige Änderungen möglich - etwa noch kurz vor den Rennen, wenn sich neue Erkenntnisse abzeichnen. Die technische Kommission reagiert dabei flexibel auf sich verändernde Bedingungen.

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