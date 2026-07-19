Formel 1: Auch Sainz mit Startplatzstrafe in Spa - schon fünfter bestrafter Fahrer

Beim Formel-1-Rennen in Belgien kassieren fünf Fahrer eine Startplatzstrafe. Der neueste Fall ist Carlos Sainz.

Der Nächste, bitte: Vor dem zehnten Saisonlauf der Formel 1 in Spa-Francorchamps hat auch Williams-Pilot Carlos Sainz eine Startplatzstrafe kassiert. Der Spanier ist der fünfte Fahrer, der beim Großen Preis von Belgien (ab 15 Uhr im Liveticker) wegen neu verbauter Teile weiter hinten starten muss.

Zuvor hatten bereits Weltmeister Lando Norris, Red-Bull-Pilot Isack Hadjar sowie die beiden Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll und Fernando Alonso Strafen in Kauf genommen.

Am Wagen von Sainz wurde zum vierten Mal die Leistungselektronik gewechselt. Probleme an dieser seien am Sonntagmorgen festgestellt worden, teilte Williams mit. Lediglich drei Einheiten sind ohne Strafe erlaubt.

Eigentlich muss Sainz, der sich im Qualifying am Samstag zunächst Platz 14 gesichert hatte, zehn Plätze weiter hinten starten. Weil Hadjar, Stroll und Alonso aber höhere Strafen auferlegt worden waren, geht Sainz von Platz 19 ins Rennen.