Motorsport
Rallye: Weltmeister Sebastien Ogier nach Unfall im Krankenhaus
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:04 Min
Bei der Rallye in Finnland war Weltmeister Sebastien Ogier zusammen mit Beifahrer Julien Ingrassia in einen schweren Unfall verwickelt.
Weltmeister Sébastien Ogier und sein Beifahrer Julien Ingrassia (Toyota) sind bei der Rallye in Finnland nach einem schweren Unfall ins Krankenhaus gebracht worden.
Ersten Informationen des Veranstalters zufolge haben sich die beiden Franzosen jedoch keine ernsthaften Verletzungen zugezogen.
"Der Fahrer und der Beifahrer konnten sich selbst aus dem Auto befreien, sie sind bei Bewusstsein und wurden zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht", teilte die World Rallye Championship (WRC) mit.
Unfall am Ende der 17. Wertungsprüfung
Der Unfall eignete sich am Ende der 17. Wertungsprüfung, das Rennen war im Anschluss sofort unterbrochen worden. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch die anwesenden Rettungskräfte wurde der neunfache Weltmeister anschließend per Helikopter ins Krankenhaus transportiert, Beifahrer Ingrassia mit dem Krankenwagen.
Der schwere Unfall könnte das Ende für Ogiers Traum des zehnten Titels bedeuten, und das nach einem bis dahin großartigen Rennwochenende: Mit mehr als 20 Sekunden Vorsprung hatte Ogier auf Teamkollegen und Lokalmatador Sami Pajari geführt. Vor dem zehnten Lauf der WM-Wertung in Finnland lag der 42-Jährige trotz zweier Ausfälle auf Rang vier der Gesamtwertung.
Es ist bereits der dritte Crash des Wochenendes. Auch der Finne Esapekka Lappi und der Führende der WM-Wertung, Elfyn Evans (Großbritannien, beide Toyota) verunfallten. Evans konnte wieder in das Rennen einsteigen.
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