Rallye: Weltmeister Sebastien Ogier nach Unfall im Krankenhaus

Bei der Rallye in Finnland war Weltmeister Sebastien Ogier zusammen mit Beifahrer Julien Ingrassia in einen schweren Unfall verwickelt.

Weltmeister Sébastien Ogier und sein Beifahrer Julien Ingrassia (Toyota) sind bei der Rallye in Finnland nach einem schweren Unfall ins Krankenhaus gebracht worden.

Ersten Informationen des Veranstalters zufolge haben sich die beiden Franzosen jedoch keine ernsthaften Verletzungen zugezogen.

"Der Fahrer und der Beifahrer konnten sich selbst aus dem Auto befreien, sie sind bei Bewusstsein und wurden zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht", teilte die World Rallye Championship (WRC) mit.