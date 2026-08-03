EM: Bleyer gewinnt Silber in der Freien Kür

Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat bei der EM in Paris in der Freien Kür erneut den Sprung auf das Podium geschafft. Die 22-Jährige verpasste am Montag zwar die Titelverteidigung im Solo-Wettbewerb, sicherte sich mit persönlicher Bestleistung von 289,2463 Punkten aber Silber.

"Es bedeutet mir sehr viel, dass ich auf das Treppchen gekommen bin und meine Leistung abrufen konnte", sagte Bleyer: "Ich hoffe, dass die nächsten Jahre weiter so laufen."

Im vergangenen Jahr hatte sich Bleyer auf Madeira zur ersten deutschen Solo-Europameisterin gekrönt. In Paris war die Bochumerin, die im Juni das Weltcupfinale gewonnen hatte, als Dritte des Vorkampfes in die Entscheidung gegangen. Dort steigerte sie sich noch einmal und musste sich nur der WM-Zweiten Wassilina Chandoschka aus Belarus (292,3887 Punkte) geschlagen geben. Bronze ging an die Weltmeisterin Iris Tio Casas aus Spanien (284,5550).

Bleyer geht in der französischen Hauptstadt am Dienstag (9.00 Uhr) noch im Solo-Wettbewerb in der Technischen Kür an den Start. In den beiden Duett-Entscheidungen hatte sie mit ihrer Partnerin Maria Denisov jeweils Platz sechs belegt.