Tour de France: Einer Rubio prallt mit Kopf in Scheibe von UAE-Fahrzeug und scheidet blutend aus

DTM: Nach Norisring-Crash - Kelvin van der Linde spricht über sein großes Glück

Beim Aufstieg nach Alpe d'Huez muss ein Begleitfahrzeug wegen der Zuschauermassen plötzlich bremsen. Das wird Einer Rubio zum Verhängnis.

Der kolumbianische Radprofi Einer Rubio hat das leichtsinnige Verhalten einiger der mehreren Hunderttausend Fans am Anstieg nach Alpe d'Huez mit Gesichtsverletzungen und dem Aus bei der Tour de France bezahlt. Der 28-Jährige vom Team Movistar prallte ungebremst mit dem Kopf in bzw. durch die Heckscheibe eines Begleitfahrzeugs des Pogacar-Teams UAE, das direkt vor ihm in den Fanmassen steckengeblieben war.

Rubio ging zu Boden und blutete stark. Der Giro-Etappensieger von 2023 musste das Rennen aufgeben. Zur Schwere der Verletzungen machte Movistar zunächst keine Angaben.

Rund eine halbe Million Fans hatten den Schlussanstieg der 19. Tour-Etappe an der Strecke verfolgt. Mit Gittern abgesperrt waren nur die letzten Kilometer.