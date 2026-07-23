Tour de France: Carapaz gewinnt Alpen-Etappe - Sorgen um Pogacars Toursieg: "Nächste Tage überleben"

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Die erste der drei schweren Alpen-Etappen geht an einen Ausreißer. Für einen Teamkollegen von Tadej Pogacar ist die Tour de France beendet. Dem ganzen Team stehen wohl schwere Tage bevor.

Vor der entscheidenden Tour-Phase grassiert im Team von Tadej Pogacar eine Krankheitswelle. Beim Tagessieg von Richard Carapaz hat der Topfavorit (noch) keine Probleme. Tour-Aus für Lipowitz: Diagnose nach Sturzdrama bei Zeitfahren da Beim lockeren Ausradeln im Zielbereich ließ sich Tadej Pogacar nichts anmerken. Freundlich lächelnd fiel er dem ecuadorianischen Kletterkünstler Richard Carapaz um den Hals und gratulierte fair zum Etappensieg.

Tour de France: Pogacar weiter im Gelben Trikot Doch vor dem doppelten Alpe-d'Huez-Spektakel in den kommenden beiden Tagen scheint der sicher geglaubte Sieg bei der Tour de France plötzlich am seidenen Faden zu hängen. Pogacar verteidigte an der Wintersportstation Orcières-Merlette zwar souverän das Gelbe Trikot, doch eine grassierende Krankheitswelle im eigenen Team könnte ihm auf dem Weg zu Titel Nummer fünf zum Verhängnis werden. "Am Ende muss du im Rennen deinem Instinkt folgen. Aber ich glaube daran, dass alles gut werden wird", sagte Pogacar bei der Pressekonferenz nach Etappenende: "Wir werden die nächsten beiden Tage schon überleben." Sein starker deutscher Helfer Nils Politt zeigte sich in der "ARD" kämpferisch wie der Kapitän: "Wir werden alles auf der Straße geben, um noch eine Etappe zu gewinnen und das Gelbe Trikot nach Paris zu bringen." Sportdirektor Jotxean Fernández bestätigte: "Ja, wir leiden." Aber: "Jedes Problem hat eine Lösung, Wir gehen weiter voran."

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Radsport: Pogacar-Hose sorgt für Aufsehen Pogacar winkte auf dem Siegerpodest in Orcières-Merlette freundlich in die Runde. Die Favoritengruppe um den Slowenen und Red-Bull-Kapitän Remco Evenepoel (Belgien) war zwei Tage nach dem bitteren Sturz-Aus von Florian Lipowitz geschlossen mit 4:35 Minuten Rückstand ins Ziel gekommen. Pogacar führt damit in der Gesamtwertung weiter mit 4:32 Minuten vor Evenepoel, sein Teamkollege Isaac del Toro (Mexiko/+6:51) ist Dritter - soweit sieht das hervorragend für UAE aus. Noch. Denn ausgerechnet an den drei schwersten Tour-Tagen mit der Doppel-Bergankunft im mythischen Alpe d'Huez am Freitag und Samstag hat Pogacars Team sichtlich zu kämpfen - schon am Mittwoch hatte sich Adam Yates magenkrank ins Ziel geschleppt. Das Team hielt sich weitgehend bedeckt, was Raum für Spekulation ließ. Auffällig jedenfalls: Pogacar trug erstmals seit vier Jahren eine schwarze statt gelbe Rennhose zum Gelben Trikot, was das Geraune am Rande des Pelotons verstärkte. Sollte sich Pogacar ebenfalls ein Magen-Darm- oder sonstiges Problem einfangen, wäre das angesichts der kommenden ultraschweren Etappen fatal - und Toursieg Nummer fünf höchst gefährdet. Doch davon soll noch keine Rede sein.

Tour de France: "Besonderer Tag" für Carapaz Jedenfalls ließen sich Tim Wellens, sein Landsmann Florian Vermeersch sowie der US-Amerikaner Brandon McNulty sofort ins Gruppetto zurückfallen - der bergstarke McNulty konnte schließlich auch dessen Tempo nicht halten und gab auf, Wellens rettete sich knapp vor dem Besenwagen ins Ziel. Yates allerdings zeigte sich gut erholt und fuhr lange an der Seite von Pogacar. UAE und Evenepoels Red-Bull-Mannschaft hielten im Rennverlauf den Vorsprung einer Fluchtgruppe lediglich in Grenzen, statt diese zu jagen. Am viertletzten Renntag setzte sich deshalb Tokio-Olympiasieger Carapaz bei der Bergankunft nach 185,2 km nach einem fulminanten Antritt im Solo durch. "Es war ein ganz besonderer Tag, für mich ist es etwas ganz Besonderes, hier zu gewinnen", sagte Carapaz mit glücklicher Miene: "Ein wunderschöner Moment." Die "Lokomotive von Carchi", die sich vier Kilometer vor dem Ziel gelöst hatte, bescherte dem EF-Team um den deutschen Profi Georg Steinhauser und den sportlichen Leiter Andreas Klier nach vielen vergeblichen Versuchen den ersten Etappensieg. Für Carapaz war es der zweite Tour-Etappensieg seiner Karriere. Auch interessant: Tour de France - Philipsen siegt: Engelhardts Flucht nicht belohnt

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