ran racing DTM DTM – HIGHLIGHTS: Historischer Sieg - Crash überschattet Rennen am Norisring Videoclip • 04:58 Min Link kopieren Teilen

Florian Lipowitz sieht nach dem Auftakt des Rad-Klassikers Tour de France noch Nachholbedarf in seiner Performance.

Nach dem Auftakt der Tour de France hat der deutsche Radstar Florian Lipowitz noch Nachholbedarf bei sich ausgemacht. "Viele haben das Problem, direkt zum Anfang bei hundert Prozent zu sein. So ging es mir zumindest", sagte der Vorjahresdritte, der beim Team-Zeitfahren beim Start in Barcelona auf Rang acht fuhr und schon einige Sekunden Rückstand auf die Konkurrenz kassierte. Tour de France - Pogacar geschlagen: Vingegaard stürmt ins erste Gelbe Trikot "Die Beine waren noch nicht ganz so gut, aber ich bin trotzdem ganz happy. Ich bin froh, dass es losgeht", sagte der Ulmer.

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