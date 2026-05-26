ran Fußball Bundesliga Relegation-Highlights: Irrer Krimi! Paderborn schockt Wolfsburg Videoclip • 01:30 Min Link kopieren Teilen

Beim Giro d’Italia kam es zu einem Kopfstoß-Skandal von Enrico Zanoncello. Als Folge wurde der Italiener jetzt vom restlichen Rennen disqualifiziert.

Beim Finale der 15. Etappe des Giro d’Italia in Mailand sorgte der Italiener Enrico Zanoncello für einen Skandal. Giro d'Italia: 16. Etappe am 26. Mai ab 15:00 Uhr im Livestream auf Joyn Auf der Zielgeraden verpasste er dem Briten Robert Donaldson einen Kopfstoß, wodurch dieser schwer stürzte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -

Giro d'Italia: Zanoncello wird disqualifiziert und erhält Verwarnung Donaldson konnte die Etappe kurz darauf beenden und schrieb später in einem Instagram-Beitrag: "Mir geht es gut, irgendwie." Wahrscheinlich wird er das Etappenrennen fortsetzen können. Für Zanoncello ist die Grand Tour allerdings vorbei. Die Rennjury wertete die Szene als unerlaubtes Verhalten und disqualifizierte den Fahrer des Teams Bardiani-CSF 7 Saber. Zusätzlich erhielt er eine gelbe Karte für den Rest der Saison sowie eine Geldstrafe von 500 Schweizer Franken (550 Euro) und 13 Strafpunkten.

Nach Kopfstoß: Zanoncello entschuldigt sich bei Donaldson Später veröffentlichte der 28-Jährige auf seinem Instagram-Account einen Beitrag, in dem er schrieb: "Es tut mir aufrichtig leid für den Jungen, der in den Sturz verwickelt war. Ich hätte nie gewollt, dass es so endet." Und weiter: "Es war ein sehr chaotischer Sprint: Ich wurde von links angerempelt, verlor die Kontrolle über mein Rad und hatte in diesem Moment keinen Platz mehr, um den Zusammenstoß zu vermeiden. Auch der Zusammenstoß mit dem Kopf war eine Folge davon, dass ich versuchte, die Kontrolle wiederzuerlangen. Es war zu keinem Zeitpunkt meine Absicht, jemanden zu treffen oder in Gefahr zu bringen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

- Anzeige -

- Anzeige -