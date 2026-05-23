Jonas Vingegaard darf sich erstmals in seiner erfolgreichen Radsportkarriere das Rosa Trikot beim Giro d'Italia überstreifen.

Topfavorit Jonas Vingegaard ist beim großen Giro-Kräftemessen im Aostatal ins Rosa Trikot geklettert. Der Däne feierte auf der schweren Alpenetappe am Samstag mit der Bergankunft im Skiressort Pila seinen dritten Tagessieg und übernahm die Gesamtführung.

Der 29-Jährige geht nun mit perfekter Ausgangsposition und mehr als zwei Minuten Vorsprung in die Schlusswoche der Italien-Rundfahrt.

Vingegaard, zweimaliger Tour- und einmaliger Vuelta-Sieger, liegt damit auf Kurs, als erst achter Radprofi der Geschichte alle drei großen Landesrundfahrten in seiner Karriere zu gewinnen. Zuletzt hatte Chris Froome 2018 seine Sammlung komplettiert. Tadej Pogacar fehlt der Vuelta-Sieg.

Auf den 133 km mit 4209 Aufwärtsmetern und fünf Bergwertungen, drei davon aus der 1. Kategorie, war der Kapitän des Teams Visma-Lease a Bike wie erwartet der klar stärkste Fahrer und kam mit der drückenden Hitze bestens zurecht.