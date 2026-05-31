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Giro d'Italia: Gesamtsieg für Jonas Vingegaard - Italien-Star gewinnt Abschlussetappe in Rom
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:13 Min
Jonas Vingegaard gewinnt souverän den Giro d'Italia und schreibt Radsportgeschichte.
Jonas Vingegaard hat den 109. Giro d'Italia gewonnen und als erst achter Fahrer der Radsportgeschichte bei allen drei großen Rundfahrten triumphiert.
Der 29 Jahre alte Däne vom Team Visma-Lease a bike hielt sich auf der flachen letzten Etappe über 131 km mit Start und Ziel in Rom aus allem raus. Den Sieg bei der abschließenden 21. Etappe am Circus Maximus sicherte sich der italienische Star-Sprinter Jonathan Milan (Lidl-Trek).
Vingegaard war mit äußerst komfortablen 5:22 Minuten Vorsprung auf den Österreicher Felix Gall (Decathlon-CMA CGM)) auf das letzte Teilstück gegangen. Erarbeitet hatte sich der Ausnahmekönner dieses Polster mit herausragenden Vorstellungen bei den Bergetappen, wo der zweimalige Tour-de-France-Sieger eine Klasse für sich war.
Das Giro-Podium komplettierte Jai Hindley (Australien/Red Bull-Bora-hansgrohe) als Dritter.
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