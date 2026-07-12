Tour de France: Van der Poel triumphiert in Ussel - Pogacar weiter in Gelb

ran racing DTM DTM: Motorsport vom Feinsten! Der legendäre Norisring liefert ab Videoclip • 02:46 Min Link kopieren Teilen

Unter extremer Hitze kämpften die Radfahrer um den Etappensieg in Ussel. So verlief das Rennen.

Mathieu van der Poel hat bei der nächsten Hitzeschlacht der Tour de France einen Ausreißer-Coup gelandet. Der niederländische Ex-Weltmeister triumphierte vor dem ersehnten Ruhetag auf der wegen der hohen Temperaturen verkürzten neunten Etappe aus einer vierköpfigen Fluchtgruppe heraus im Sprint und feierte im Glutofen von Ussel am Rande des Zentralmassivs seinen insgesamt dritten Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt.

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Poel bleibt Hitzebeständig Der bis dato unauffällige van der Poel verwies bei Temperaturen jenseits der 30 Grad nach 154,6 km den Norweger Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) und den Briten Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling) auf die Plätze zwei und drei und fuhr zu seinem 61. Profisieg. In einem von Ausreißern geprägten Rennen mit vier Bergwertungen der zweiten bis vierten Kategorie spielten die Deutschen im Finale keine Rolle. In der Gesamtwertung blieb alles beim Alten. Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) führt das Klassement weiter mit einem komfortablen Vorsprung von 2:42 Minuten vor Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) an. Dritter ist Pogacars Teamkollege Isaac del Toro (3:27 Minuten zurück). Florian Lipowitz erreichte das Ziel mit Pogacar und Co. im ausgedünnten Hauptfeld. Als Siebter hat der Vorjahresdritte vom deutschen Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe das Podium fest im Blick, der Rückstand auf del Toro beträgt 33 Sekunden. Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel, der den Ulmer zuletzt kritisiert hatte, hat im teaminternen Duell auf Rang vier (+3:30) derzeit die Nase gegenüber Lipowitz vorn. Auch interessant: Tour de France: Deshalb fordert die Fahrervereinigung frühere Startzeiten