Tour de France: Doppelschlag! Merlier auch in Bergerac der Sprinterkönig - Ackermann wird Siebter

Tim Merlier präsentiert sich erneut als bester Sprinter dieser Tour de France. Auch die deutschen Profis können nichts gegen den Belgier ausrichten, zwei von ihnen landen aber in den Top 10.

Tim Merlier schoss unwiderstehlich aus dem Windschatten hervor und ließ im Highspeed-Finale von Bergerac auch den deutschen Profis keine Chance. Der belgische Sprinterkönig hat nach einer Machtdemonstration auch die achte Etappe der Tour de France gewonnen. Pascal Ackermann raste nach einer spannenden Entscheidung auf Rang sieben.

Zum Abschluss der Massenspurt-Trilogie verwies Merlier Biniam Girmay (NSN Cycling) und Olav Kooij (Decathlon – CMA CGM) auf die Plätze. Die erste Sprintankunft hatte am Mittwoch noch Kooij aus den Niederlanden für sich entschieden, bei der zweiten am Freitag hieß der Sieger Merlier. Der erfahrene Mann vom Team Soudal Quick-Step feierte nun seinen insgesamt fünften Tagessieg beim wichtigsten Radrennen der Welt.

Dabei wäre es beinahe anders gekommen: Der tapfere Ausreißer Liam Slock aus Belgien wurde erst 1400 Meter vor dem Ziel vom Feld geschluckt - und verpasste denkbar knapp einen Sensationssieg. Max Kanter (Cottbus/XDS Astana), in den bisherigen Sprintentscheidungen Zweiter und Vierter, fuhr auf Rang neun ein. Am neunten Jahrestag von Marcel Kittels Triumph an selber Stelle geht das Warten auf einen deutschen Tour-Etappensieg weiter, der bislang letzte liegt fünf Jahre zurück.

Das Gelbe Trikot verbleibt auf den vertrauten Schultern des Topfavoriten Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), der erneut mit dem Hauptfeld ins Ziel kam - wie auch seine Rivalen im Kampf um den Gesamtsieg. Im Kampf ums grüne Trikot des punktbesten Fahrers verteidigte Ex-Weltmeister Mads Pedersen seine Führungsposition, knapp vor Merlier.