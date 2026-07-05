Radsport
Tour de France: 3. Tour-Etappe wird wegen anhaltender Waldbrände verändert und ohne Zuschauer stattfinden
Aktualisiert:von SID
ran racing DTM
DTM: Erfahrung schlägt Jugend! Er ist der Dominator am Norisring
Videoclip • 01:12 Min
Aufgrund der anhaltenden Waldbrände im Süden Frankreichs wird die dritte Etappe der Tour de France mit angepasster Streckenführung stattfinden.
Trotz der sich rasch ausbreitenden Waldbrände im Südwesten Frankreichs findet die dritte Etappe der Tour de France am Montag statt, wird aber mit angepasster Streckenführung und nach dem Grenzübertritt von Spanien nach Frankreich ohne Zuschauer ausgetragen. Dies teilte die verantwortliche Präfektur der Region Pyrénés-Orientales am Sonntagabend mit.
Weil sich das Feld innerhalb eines 50-km-Radius zur Brandregion bewegt, werde die Bevölkerung gebeten, sich nicht an die Strecke zu begeben. Die kurze Bergankunft im Pyrenäen-Ort Les Angles wird für die Öffentlichkeit gesperrt. Auch die beliebte Werbekarawane rollt am Montag nicht dem Feld voraus.
Der Waldbrand in der Region hat mittlerweile eine Fläche von etwa 1500 Hektar erfasst, die Flammen lodern knapp 70 Kilometer vom Zielort entfernt und breiten sich immer weiter aus. 700 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Departementstraße 66, die planmäßig vom Peloton befahren werden sollte, ist gesperrt.
Feuer hat an Intensität zugenommen
"Das Feuer hat wieder an Intensität zugenommen, alle Mittel werden mobilisiert, um es einzudämmen", sagte Regnault de la Mothe. In Südfrankreich wird in der kommenden Woche eine neue Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad erwartet, in der Gegend herrscht zudem seit Wochen Trockenheit. Laut der Tour-Organisatoren wurde in der 123 Jahre langen Geschichte der Rundfahrt noch nie eine Etappe wegen Waldbränden abgesagt.
Tour-Direktor Christian Prudhomme bestätigte angesichts der Gefahren bereits, dass Etappen möglicherweise angepasst werden könnten. Auch die vierte Etappe am Dienstag, die zwischen Carcassonne und Foix durch Okzitanien führt, wo wegen Hitze und Dürre ebenfalls hohe Waldbrandgefahr herrscht, ist bedroht.
Mehr News zum Radsport
Radsport
Tour de France: Del Toro gewinnt zweite Etappe - Vingegaard in Gelb
Radsport
Tour de France 2026 - 2. Etappe heute live mit Florian Lipowitz im Free-TV und im Joyn-Stream
Radsport
Lipowitz nach Tour-Auftakt: "Beine noch nicht so gut"
Radsport
Pogacar geschlagen - Vingegaard stürmt ins erste Gelbe Trikot
Radsport
Giro-Sieg perfekt: Vingegaard schreibt Geschichte
Giro d'Italia 2026 live
Giro d'Italia 2026 heute live im Free-TV und Joyn-Livestream: 21. Etappe von Rom nach Rom