Aufgrund der anhaltenden Waldbrände im Süden Frankreichs wird die dritte Etappe der Tour de France mit angepasster Streckenführung stattfinden.

Trotz der sich rasch ausbreitenden Waldbrände im Südwesten Frankreichs findet die dritte Etappe der Tour de France am Montag statt, wird aber mit angepasster Streckenführung und nach dem Grenzübertritt von Spanien nach Frankreich ohne Zuschauer ausgetragen. Dies teilte die verantwortliche Präfektur der Region Pyrénés-Orientales am Sonntagabend mit.

Weil sich das Feld innerhalb eines 50-km-Radius zur Brandregion bewegt, werde die Bevölkerung gebeten, sich nicht an die Strecke zu begeben. Die kurze Bergankunft im Pyrenäen-Ort Les Angles wird für die Öffentlichkeit gesperrt. Auch die beliebte Werbekarawane rollt am Montag nicht dem Feld voraus.

Der Waldbrand in der Region hat mittlerweile eine Fläche von etwa 1500 Hektar erfasst, die Flammen lodern knapp 70 Kilometer vom Zielort entfernt und breiten sich immer weiter aus. 700 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Departementstraße 66, die planmäßig vom Peloton befahren werden sollte, ist gesperrt.