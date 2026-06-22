Rugby: Deutscher Anton Segner erstmals im Neuseeland-Kader der All Blacks

ran Rugby Von Frankfurt ins Rugby-Glück: Die Anton-Segner-Story Videoclip • 05:05 Min Link kopieren Teilen

Der deutsche Rugby-Profi Anton Segner läuft in Zukunft für die All Blacks von Neuseeland auf. Er wurde erstmals offiziell nominiert.

Ein Traum geht in Erfüllung: Der deutsche Rugby-Profi Anton Segner ist erstmals für die neuseeländische Nationalmannschaft berufen worden. Wie die legendären All Blacks in der Nacht auf Montag bekanntgaben, steht der 24 Jahre alte gebürtige Frankfurter im 34-köpfigen ersten Aufgebot des Jahres für die Nations Championships im Juli.

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Rugby: Anton Segner schwärmt von "aufregendste Zeit meines Lebens" "Mir fehlen die Worte. Das ist natürlich die aufregendste Zeit meines Lebens", sagte Segner. Direkt nach dem Telefonat mit Nationaltrainer Dave Rennie habe er seine Familie angerufen: "Es war vier Uhr in der Nacht in Deutschland. Ich musste dreimal durchklingeln bei meinem Vater, bis er endlich abgehoben hat. Sie waren alle überglücklich." Rugby Nations Championships ab 4. Juli live auf Joyn Segner, der mit 15 Jahren vom deutschen Serienmeister SC 1880 Frankfurt dank eines Stipendiums ans College im neuseeländischen Nelson ging, hat es als erster deutscher Spieler in der Rugby-Nation Neuseeland zum Profi geschafft. Seit 2022 spielt er für die Blues aus Auckland, nach der abgelaufenen Super-Rugby-Saison wurde er ins Team des Jahres gewählt. Wer mindestens fünf Jahre in Neuseeland gelebt hat, ist berechtigt, für die All Blacks aufzulaufen.

Rugby: Neuseeland gegen Frankreich, Italien und Irland "Ein besonderer Glückwunsch gilt unseren vier Spielern ohne Länderspieleinsatz. Jeder von ihnen hat eine herausragende Rugby-Saison gespielt und sich seinen Platz im Kader redlich verdient. Für ihre Familien, Freunde und Teamkollegen wird dies ein sehr stolzer Moment sein", sagte Nationalcoach Rennie bei der Verkündung im Feilding Yellows Rugby Club: "Wir sind begeistert von diesem Kader." Der dreimalige Weltmeister trifft bei dem alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Wettbewerb zunächst am 4. Juli in Christchurch auf Frankreich (im Livestream auf Joyn). Anschließend folgen die Duelle mit Italien und Irland. Angeführt werden die All Blacks von Kapitän Ardie Savea.