Große Freude bei Anton Segner. Der Deutsche steht nach seinem Debüt gegen Italien auch gegen Irland im Kader der Rugby-Nationalmannschaft Neuseelands.

Der gebürtige Frankfurter Anton Segner ist auch für das zweite Spiel der Rugby-Nationalmannschaft Neuseelands bei der Nations Championship nominiert worden.

Der 24-Jährige steht beim Spiel gegen Irland am Samstag (um 8:50 Uhr im Joyn-Livestream) im Kader.

Am vergangenen Wochenende hatte Segner sein Debüt für die "All Blacks" gegeben. Beim 47:17 gegen Italien kam er in der 40. Minute ins Spiel und avancierte damit zum 1237. Nationalspieler beim dreimaligen Weltmeister. Auf der Tribüne in Wellington freuten sich seine Eltern und seine beiden Brüder über den Einsatz.

"Damals in Deutschland, als ich neun Jahre alt war, war das ein sehr, sehr ferner Traum - wenn es überhaupt ein Traum war", sagte Segner nach dem Spiel: "Das heute hautnah miterleben zu dürfen, war etwas ganz Besonderes."

Segner, der mit 15 Jahren vom deutschen Serienmeister SC 1880 Frankfurt dank eines Stipendiums ans College im neuseeländischen Nelson gegangen war, hat es als erster deutscher Spieler in der Rugby-Nation Neuseeland zum Profi geschafft.

Seit 2022 spielt er für die Blues aus Auckland, nach der abgelaufenen Super-Rugby-Saison wurde er ins Team des Jahres gewählt. Wer mindestens fünf Jahre in Neuseeland gelebt hat, ist berechtigt, für die "All Blacks" aufzulaufen.