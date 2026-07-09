Rugby
Rugby: Deutscher Anton Segner erstmals auf der Bank der All Blacks
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:38 Min
Der gebürtige Frankfurter wird im Spiel der Nations Championships gegen Italien am Samstag erstmals auf der Bank sitzen.
Das Debüt von Rugby-Profi Anton Segner für die neuseeländische Nationalmannschaft steht unmittelbar bevor. Wie die All Blacks in der Nacht auf Donnerstag bekanntgaben, wird der 24-Jährige im Spiel der Nations Championships gegen Italien am Samstag erstmals auf der Bank sitzen.
"Wir freuen uns sehr für Anton, dass er nun vor seinem ersten Einsatz steht", sagte Cheftrainer Dave Rennie. Die Begegnung in Wellington beginnt um 17.10 Uhr Ortszeit.
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Rugby: Segner für Neuseeland spielberechtigt
Der gebürtige Frankfurter Segner, der mit 15 Jahren vom deutschen Serienmeister SC 1880 Frankfurt dank eines Stipendiums ans College im neuseeländischen Nelson ging, hat es als erster deutscher Spieler in der Rugby-Nation Neuseeland zum Profi geschafft.
Seit 2022 spielt er für die Blues aus Auckland, nach der abgelaufenen Super-Rugby-Saison wurde er ins Team des Jahres gewählt. Wer mindestens fünf Jahre in Neuseeland gelebt hat, ist berechtigt, für die All Blacks aufzulaufen.
Der dreimalige Weltmeister war bei dem alle zwei Jahre stattfindenden internationalen Wettbewerb ohne Segner mit einem 34:32 gegen Frankreich gestartet. Gegen Italien ist Neuseeland klarer Favorit, in bislang 17 Duellen hat das Team aus Europa noch nie gewonnen.
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