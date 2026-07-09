Rugby: Deutscher Anton Segner erstmals auf der Bank der All Blacks

Auf Joyn ansehen Rugby: Landezone verfehlt! Fallschirmspringer kracht in Stadion Videoclip • 01:38 Min Link kopieren Teilen

Der gebürtige Frankfurter wird im Spiel der Nations Championships gegen Italien am Samstag erstmals auf der Bank sitzen.

Das Debüt von Rugby-Profi Anton Segner für die neuseeländische Nationalmannschaft steht unmittelbar bevor. Wie die All Blacks in der Nacht auf Donnerstag bekanntgaben, wird der 24-Jährige im Spiel der Nations Championships gegen Italien am Samstag erstmals auf der Bank sitzen. "Wir freuen uns sehr für Anton, dass er nun vor seinem ersten Einsatz steht", sagte Cheftrainer Dave Rennie. Die Begegnung in Wellington beginnt um 17.10 Uhr Ortszeit.

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