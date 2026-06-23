Nations Championships im Juli
Rugby: Nominiert für die "All Blacks" - Anton Segner ist "programmiert wie ein Computer"
Aktualisiert:von SID
ran Rugby
Rugby-Highlights: Irrer Thriller! England scheitert dramatisch gegen Frankreich
Videoclip • 04:02 Min
Anton Segner wird voraussichtlich Anfang Juli sein Debüt für die neuseeländische Nationalmannschaft im Rugby geben. Wie sein Weg dorthin aussah und wer ihn begleitet hat, lest ihr hier.
Als erster deutscher Rugbyspieler hat es Anton Segner geschafft, für die All Blacks, die Nationalmannschaft Neuseelands, berufen zu werden.
Auf seine Nominierung, die am Montag offiziell bekannt gegeben wurde, arbeitete er als Profispieler im Land der Kiwis bei den Blues aus Auckland jahrelang hin.
Doch der Traum des 24-Jährigen entstand bereits, als er noch als Jugendspieler für den SC 1880 Frankfurt aktiv war.
Rugby Nations Championships ab 4. Juli live auf Joyn
"Anton Segner ist als 12-Jähriger im ersten Training aufgetaucht, übergewichtig, bei anderen Sportarten war er rausgeflogen", erzählt Uli Byszio, Präsident beim deutschen Serienmeister SC 1880, im Gespräch mit dem SID.
Segner ging in jungen Jahren bereits von Zuhause weg
Bei vielen Kindern könne man nicht sehen, "ob sie mal ein Star werden", führt Byszio aus, "bei Anton Segner war das evident auffällig. Durch die Geschwindigkeit, die Körperlichkeit, die Kraft, die er hatte.
Ich würde behaupten: Nicht Anton Segner ist für den Sport gemacht, sondern der Sport ist für Anton Segner gemacht."
Segner war im Alter von 15 Jahren mit einem Rugby-Stipendium ans College im neuseeländischen Nelson gegangen. Statt dem zunächst geplanten halben Jahr blieb er dauerhaft in Neuseeland, entwickelte sich zum Profi.
Aktuelle Sport-Livestreams auf Joyn:
- Bald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream
195 MinBald verfügbar
Heute, 18:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Portugal - Usbekistan im Stream
195 Min
Professionalität und Disziplin für den großen Traum
Nach der abgelaufenen Super-Rugby-Saison wurde Segner zuletzt ins Team des Jahres gewählt. Eine Berufung in den All-Blacks-Kader war möglich, weil der Frankfurter schon länger als fünf Jahre im dem Land lebt.
"Ich erinnere mich an die Zeit, als er gesagt hat, über meine Lippen kommt nur Wasser. Er hat jahrelang nicht einen Softdrink, nicht eine Apfelschorle, nicht eine Traubenschorle getrunken", lobt Byszio die Professionalität Segners. Dessen Zielstrebigkeit sei "einzigartig. Er ist programmiert wie ein Computer."
Schade sei einzig, so Byszio, "dass wir solchen Spielern in Deutschland keine Heimat bieten können. Wir sind nicht so nach Rugby verrückt wie andere Nationen." Sein erstes Match für die All Blacks könnte Segner am 4. Juli in Christchurch gegen Frankreich bestreiten.
Mehr News
Nations Championships im Juli
Rugby: Deutscher erstmals im Neuseeland-Kader
Rugby Six Nations der Frauen im Livestream auf Joyn
Rugby Six Nations der Frauen im Free-TV auf ProSieben MAXX und im kostenlosen Joyn-Stream - Frankreich vs. England
Rugby Six Nations im Livestream auf Joyn
Rugby Six Nations 2026 live im TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream - Frankreich gewinnt
Rugby im Livestream auf Joyn
Rugby-EM 2026 live im Joyn-Stream und im Free-TV: Portugal Europameister - Deutschland steigt ab
Rugby: Absteiger Deutschland verliert EM-Abschluss
RUGBY IM LIVESTREAM AUF JOYN
Deutschland steigt nach Pleite gegen die Schweiz ab