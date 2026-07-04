Rugby Nations Championship heute live im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Stream

Die Rugby Nations Championship startet am heutigen Samstag live auf ProSieben MAXX! ran zeigt, wie das Turnier aufgebaut ist, welche Nationen teilnehmen und wann gespielt wird.

Die Rugby Nations Championship steht an! Bei dem internationalen Turnier treten die sechs Teams des Six-Nations-Turniers, also England, Frankreich, Italien, Irland, Schottland und Wales, gegen die SANZAAR-Nationen Argentinien, Australien, Südafrika und Neuseeland an. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch die eingeladenen Teams aus Japan und Fidschi.

Die europäische Konferenz vertritt dabei die nördliche Hemisphäre und die SANZAAR-Nationen mit Japan und Fidschi die südliche Hemisphäre.

Jede Mannschaft trifft während des Turnierverlaufs auf die sechs Nationen der gegnerischen Konferenz. Anschließend spielt jede Mannschaft gegen den gleich platzierten Teilnehmer aus der anderen Hemisphäre.

Die Championship wird über die zwei internationalen Spielfenster im Juli und November ausgetragen. Im Finale spielen die beiden bestplatzierten Teams gegeneinander.

Parallel dazu wird ein zweiter, von World Rugby ausgerichteter Wettbewerb stattfinden, an dem zwölf weitere Mannschaften teilnehmen. Der Auf- und Abstieg zwischen den Ligen wird ab Beginn der dritten Ausgabe der Rugby Nations Championship im Jahr 2030 eingeführt. Bei den ersten beiden Ausgaben des Turniers gibt es keinen Auf- und Abstieg.