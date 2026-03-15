Rugby Six Nations im Livestream auf Joyn
Rugby Six Nations 2026 live und kostenlos im TV auf ProSieben MAXX und im Joyn-Livestream - Frankreich gewinnt
Aktualisiert:von ran.de
ran Rugby
Rugby-Highlights: England tacklet hart - Italien rennt einfach weiter
Videoclip • 03:11 Min
Die Rugby Six Nations sind beendet! Wer hat den Titel gewonnen? Wo wurden die Spiele übertragen? ran hat alle Informationen zusammengefasst.
Beim Six Nations trafen einige der besten Teams der Welt aufeinander. Am Ende konnte sich Frankreich vor Irland und Schottland durchsetzen.
Vom 5. Februar bis zum 14. März hat es insgesamt 15 Matches geben. Mit dabei waren unter anderem die Top-Nationen Irland, Frankreich und England. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hingegen nahm nicht teil.
Die Partien wurden allesamt in Europa ausgetragen. Alle Spiele waren im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn zu sehen. Exklusiv auf Joyn wurden zudem die Spiele der U20-Teams übertragen.
Wie der Spielplan aussieht, welche Länder vertreten sind und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.
Rugby Six Nations live: Was ist das für ein Wettbewerb?
Das Six Nations ist ein jährlich stattfindendes Rugby-Turnier. Am Turnier nehmen traditionell England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales teil. Der Sieger des Turniers, also im Jahr 2026 Frankreich, gilt als inoffizieller Europameister.
Rugby Six Nations live auf ProSieben MAXX und Joyn: Die Ergebnisse
Donnerstag, 5. Februar 2026, 20:50 Uhr: Frankreich vs. Irland - Ergebnis: 36:14
Samstag, 7. Februar 2026, 14:50 Uhr: Italien vs. Schottland - Ergebnis: 18:15
Samstag, 7. Februar 2026, 17:20 Uhr: England vs. Wales - Ergebnis: 48:7
Samstag, 14. Februar 2026, 14:55 Uhr: Irland vs. Italien - Ergebnis: 20:13
Samstag, 14. Februar 2026, 17:20 Uhr: Schottland vs. England - Ergebnis: 31:20
Sonntag, 15. Februar 2026, 15:50 Uhr: Wales vs. Frankreich - Ergebnis: 12:54
Samstag, 21. Februar 2026, 14:50 Uhr: England vs. Irland - Ergebnis: 21:42
Samstag, 21. Februar 2026, 17:15 Uhr: Wales vs. Schottland - Ergebnis: 23:26
Sonntag, 22. Februar 2026, 15:50 Uhr: Frankreich vs. Italien - Ergebnis: 33:8
Freitag, 06. März 2026, 21:10 Uhr: Irland vs. Wales - Ergebnis: 27:17
Samstag, 07. März 2026, 15:10 Uhr: Schottland vs. Frankreich - Ergebnis: 50:40
Samstag, 07. März 2026, 17:40 Uhr: Italien vs. England - Ergebnis: 23:18
Samstag, 14. März 2026, 15:10 Uhr: Irland vs. Schottland - Ergebnis: 43:21
Samstag, 14. März 2026, 17:40 Uhr: Wales vs. Italien - Ergebnis: 31:17
Samstag, 14. März 2026, 21:10 Uhr: Frankreich vs. England - Ergebnis: 48:46
Rugby Six Nations live: Die Abschluss-Tabelle
Frankreich (21 Punkte)
Irland (19 Punkte)
Schottland (16 Punkte)
Italien (9 Punkte)
England (8 Punkte)
Wales (5 Punkte)
Rugby Six Nations live: Wo wurden die Spiele übertragen?
Die Spiele des Six Nations wurden auf ProSieben MAXX im Free-TV übertragen. Alle Übertragungen konnten auch im Livestream auf Joyn verfolgt werden.
Fast zeitgleich mit dem Herren-Six-Nations-Turnier fanden auch das U20-Six-Nations statt. Die Spiele des Nachwuchs-Turniers wurden ALLE kostenlos im Stream auf Joyn übertragen:
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