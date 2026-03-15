Die Rugby Six Nations sind beendet! Wer hat den Titel gewonnen? Wo wurden die Spiele übertragen? ran hat alle Informationen zusammengefasst.

Beim Six Nations trafen einige der besten Teams der Welt aufeinander. Am Ende konnte sich Frankreich vor Irland und Schottland durchsetzen.

Vom 5. Februar bis zum 14. März hat es insgesamt 15 Matches geben. Mit dabei waren unter anderem die Top-Nationen Irland, Frankreich und England. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hingegen nahm nicht teil.

Die Partien wurden allesamt in Europa ausgetragen. Alle Spiele waren im Free-TV auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn zu sehen. Exklusiv auf Joyn wurden zudem die Spiele der U20-Teams übertragen.

Wie der Spielplan aussieht, welche Länder vertreten sind und was es sonst noch zu wissen gibt, fasst ran für euch zusammen.