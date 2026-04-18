Snooker-Weltmeisterschaft
Snooker-WM 2026 heute live: Turnier in Sheffield im Free-TV und im Joyn-Stream - Termine, Modus, Starter
Aktualisiert:von ran
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Snooker-Wunderkind
Videoclip • 02:23 Min • Ab 12
Die Snooker-Weltmeisterschaft gastiert vom 18. April bis zum 4. Mai in Sheffield. Wir haben alle Infos zusammengefasst.
Die Snooker-Saison 2025/26 geht traditionell mit dem Höhepunkt zu Ende.
Vom 18. April bis zum 4. Mai wird die 99. Ausgabe der Snooker-Weltmeisterschaft stattfinden. Traditionell duellieren sich die besten Spieler der Welt im Crucible Theatre in Sheffield.
Als Titelverteidiger wird der Chinese Zhao Xintong an den Start gehen, der als erster Asiate überhaupt Weltmeister werden konnte. Doch die Wiederholung des Vorjahres-Triumphes dürfte aufgrund starker Gegner eine harte Challenge werden.
Snooker-WM im Free-TV: Welcher Sender zeigt das Turnier in Sheffield?
Eurosport hält die Rechte an der Snooker-WM und wird alle Runden live im Free-TV begleiten.
In der Regel gibt es an den WM-Tagen jeweils drei Sessions:
Vormittag-Session: ab 11:00 Uhr
Nachmittag-Session: ab 15:30 Uhr
Abend-Session: ab 20:00 Uhr MESZ
Snooker-WM 2026: Wo läuft das Turnier im Livestream?
Der Eurosport-Stream kann live und kostenlos auf Joyn aufgerufen werden. Zudem zeigt Eurosport das Turnier über seine kostenpflichtige Streaming-Plattform HBO Max. Hier sind die Matches sowohl live als auch on demand zu sehen.
Snooker-WM 2026: So ist der Modus
Die Snooker-Weltmeisterschaft wird im K.-o.-System mit 32 Spielern ausgetragen. Hierbei sind die Top 16 der Weltrangliste gesetzt. Sie können sich also zunächst entspannen und empfangen dann einen der 16 Gegner, die sich von insgesamt 128 Teilnehmern an der Qualifikationsrunde durchsetzen konnten.
Die Quali-Spiele werden im Best of 19 ausgetragen. Selbiges gilt auch für die erste Runde.
Von da an werden die Matches immer länger: Gespielt wird im Best of 25 (Achtelfinale), Best of 25 (Viertelfinale), Best of 33 (Halbfinale) bis hin zum Best of 35 (Finale).
Snooker-WM 2026: Die Termine im Überblick
06. – 15. April: Qualifikationsrunden (English Institute of Sport)
15. April: "Judgment Day" (Finale der Qualifikation)
18. April (11:00 Uhr): Turnierbeginn der Endrunde (Crucible Theatre)
18. – 23. April: 1. Runde (Best of 19)
23. – 27. April: Achtelfinale (Best of 25)
28. – 29. April: Viertelfinale (Best of 25)
30. April – 02. Mai: Halbfinale (Best of 33)
03. – 04. Mai: Finale (Best of 35)
Snooker-WM 2026: Diese Spieler sind gesetzt
Zhao Xintong (Titelverteidiger)
Judd Trump
Kyren Wilson
Neil Robertson
John Higgins
Mark Williams
Mark Selby
Shaun Murphy
Xiao Guodong
Wu Yize
Barry Hawkins
Ronnie O'Sullivan
Chris Wakelin
Mark Allen
Si Jiahui
Ding Junhui
Snooker-WM 2026: Das sind die Favoriten
Zhao Xintong:
Der amtierende Weltmeister gilt als Top-Favorit. Er hat in der Saison 2025/26 bereits den World Grand Prix gewonnen. Er versucht nun, den "Crucible Curse" zu brechen. Bisher konnte schließlich noch kein Premierensieger seinen Titel im Folgejahr verteidigen.
Judd Trump:
Als aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste ist er der beste und konstanteste Spieler der Saison. Er konnte unter anderem das German Masters 2026 im Berliner Tempodrom für sich entscheiden und wird neben Xintong als Top-Favorit gehandelt.
Ronnie O'Sullivan:
Der Engländer ist die Snooker-Ikone schlechthin. Trotz seines Alters gehört "The Rocket" weiterhin zum engsten Favoritenkreis. Er strebt nach wie vor seinen achten Weltmeistertitel an. Mit diesem wäre er der alleinige Rekordhalter.
Mark Selby:
Der vierfache Weltmeister hat in der Saison 2025/26 schon drei Turniere gewonnen und befindet sich in Topform. Seine taktische Stärke und seine Konstanz dürfte ihm bei der WM in die Karten spielen.
Snooker-WM 2026: Sind deutsche Starter mit dabei?
Nein. Der einzige deutsche Spieler, der an einer Teilnahme schnuppern konnte, war Umut Dikme. Er schied jedoch kurz vor dem Erreichen der Hauptrunde aus, nachdem er zuvor gegen Farakh Ajaib (10:7) und Sam Craige (10:9) gewinnen konnte.
Snooker-WM 2026: So hoch ist das Preisgeld
Sieger: ca. 575.000 €
Finalist: ca. 230.000 €
Halbfinale: ca. 115.000 €
Viertelfinale: ca. 57.500 €
Achtelfinale: ca. 34.500 €
Letzte 32 (Hauptrunde): ca. 23.000 €
Letzte 48 (Qualifikation): ca. 17.250 €
Letzte 80 (Qualifikation): ca. 11.500 €
Letzte 112 (Qualifikation): ca. 5.750 €
Zusatzprämien:
Höchstes Break (Hauptrunde): ca. 17.250 €
Maximum Break (147er) in der Hauptrunde: ca. 46.000 €
Das Gesamte Preisgeld des Turniers beläuft sich auf 2.754.250 €