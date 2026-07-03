Tennis
Wimbledon live: Alexander Zverev vs. Marcos Giron - 3. Runde live im TV, Stream und Ticker - wer überträgt?
Veröffentlicht:
ran Mehr Sport
Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Wimbledon läuft und Alexander Zverev steht in Runde drei. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Marcos Giron verfolgen könnt.
Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Seig gegen Valentin Royer steht der Deutsche in London in Runde drei.
Dort wartet Marcos Giron auf den gebürtigen Hamburger. Bisher traf Zverev in seiner Karriere viermal auf den US-Amerikaner. Eine Niederlage musste er dabei noch nicht hinnehmen.
Auch nicht 2024, als schon einmal in Wimbledon auf Giron traf. Nun hofft Zverev sicherlich auf eine Wiederholung.
ran hat alle Informationen zum Drittrundenmatch in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.
Die nächsten Sport-Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
45 MinBald verfügbar
Heute, 19:15 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
45 Min
- Bald verfügbar
Heute, 20:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 20:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream
140 MinBald verfügbar
Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball
WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream
140 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.07. 08:35 • Motorsport
Formel E: Monaco E-Prix im Livestream
115 MinBald verfügbar
Samstag, 04.07. 08:35 • Motorsport
Formel E: Monaco E-Prix im Livestream
115 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.07. 08:50 • Rugby
Nations Championship: Neuseeland - Frankreich im Livestream
140 MinBald verfügbar
Samstag, 04.07. 08:50 • Rugby
Nations Championship: Neuseeland - Frankreich im Livestream
140 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.07. 09:25 • Motorsport
DTM: Norisring, Qualifying 1 im Livestream
65 MinBald verfügbar
Samstag, 04.07. 09:25 • Motorsport
DTM: Norisring, Qualifying 1 im Livestream
65 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.07. 09:30 • Rugby
Nations Championship: Japan - Italien im Livestream
140 MinBald verfügbar
Samstag, 04.07. 09:30 • Rugby
Nations Championship: Japan - Italien im Livestream
140 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.07. 11:10 • Motorsport
PSCCD: Norisring, Rennen 1 im Livestream
50 MinBald verfügbar
Samstag, 04.07. 11:10 • Motorsport
PSCCD: Norisring, Rennen 1 im Livestream
50 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.07. 11:50 • Rugby
Nations Championship: Australien - Irland im Livestream
150 MinBald verfügbar
Samstag, 04.07. 11:50 • Rugby
Nations Championship: Australien - Irland im Livestream
150 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.07. 11:50 • Rugby
Nations Championship: Australien - Irland im Livestream
150 MinBald verfügbar
Samstag, 04.07. 11:50 • Rugby
Nations Championship: Australien - Irland im Livestream
150 Min
Wimbledon in London live: Alexander Zverev vs. Marcos Giron in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Marcos Giron
Wettbewerb: Wimbledon, 3. Runde
Ort: London
Datum: 04. Juli 2026
Uhrzeit: noch offen
Wimbledon live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Marcos Giron?
Noch ist nicht bekannt, wann das Match zwischen Alexander Zverev und Marcos Giron am 04. Juli startet.
Wimbledon live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Valentin Royer im Free-TV und Pay-TV?
Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.
Wimbledon live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev?
Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
Auch interessant: Alexander Zverev spricht offen über Kinderwunsch: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"
Mehr Tennis-News
Wimbledon
Tennis: Wimbledon 2026 heute live im TV, Stream und Ticker - alle Infos
Wimbledon
Zverev bescheiden: "Bin kein Favorit" in Wimbledon
Wimbledon
Zverev spricht über Kinderwunsch: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"
Wimbledon
Wimbledon: Zverev zieht souverän in Runde drei ein
Wimbledon
"What a ride": Struff schafft es in Runde drei
Wimbledon
Wimbledon: Naomi Osaka überrascht mit Outfit