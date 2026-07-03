Wimbledon läuft und Alexander Zverev steht in Runde drei. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Marcos Giron verfolgen könnt.

Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Seig gegen Valentin Royer steht der Deutsche in London in Runde drei.

Dort wartet Marcos Giron auf den gebürtigen Hamburger. Bisher traf Zverev in seiner Karriere viermal auf den US-Amerikaner. Eine Niederlage musste er dabei noch nicht hinnehmen.

Auch nicht 2024, als schon einmal in Wimbledon auf Giron traf. Nun hofft Zverev sicherlich auf eine Wiederholung.

ran hat alle Informationen zum Drittrundenmatch in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.