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Wimbledon live: Alexander Zverev vs. Marcos Giron - 3. Runde live im TV, Stream und Ticker - wer überträgt?

Veröffentlicht:

ran Mehr Sport

Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub

Videoclip • 01:15 Min

Wimbledon läuft und Alexander Zverev steht in Runde drei. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Marcos Giron verfolgen könnt.

Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Seig gegen Valentin Royer steht der Deutsche in London in Runde drei.

Dort wartet Marcos Giron auf den gebürtigen Hamburger. Bisher traf Zverev in seiner Karriere viermal auf den US-Amerikaner. Eine Niederlage musste er dabei noch nicht hinnehmen.

Auch nicht 2024, als schon einmal in Wimbledon auf Giron traf. Nun hofft Zverev sicherlich auf eine Wiederholung.

ran hat alle Informationen zum Drittrundenmatch in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.

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Wimbledon in London live: Alexander Zverev vs. Marcos Giron in der Übersicht

  • Spiel: Alexander Zverev vs. Marcos Giron

  • Wettbewerb: Wimbledon, 3. Runde

  • Ort: London

  • Datum: 04. Juli 2026

  • Uhrzeit: noch offen

Wimbledon live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Marcos Giron?

Noch ist nicht bekannt, wann das Match zwischen Alexander Zverev und Marcos Giron am 04. Juli startet.

Wimbledon live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Valentin Royer im Free-TV und Pay-TV?

Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.

Wimbledon live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev?

Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.

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Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick

Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:

Qualifikation: 22. bis 25. Juni

1. Runde: 29. und 30. Juni

2. Runde: 1. und 2. Juli

3. Runde: 3. und 4. Juli

Achtelfinale: 5. und 6. Juli

Viertelfinale: 7. und 8. Juli

Halbfinale Damen: 9. Juli

Halbfinale Herren: 10. Juli

Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli

Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

Auch interessant: Alexander Zverev spricht offen über Kinderwunsch: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"

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