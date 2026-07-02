Alexander Zverev spricht offen über Kinderwunsch: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"

Bereits kurz vor dem Wimbledon-Auftakt gab French-Open-Sieger Alexander Zverev ungewohnt private Einblicke zu seiner Zukunftsplanung.

Der 29-Jährige hat bereits ein Kind aus einer früheren Beziehung, doch auf die Frage, ob er sich noch mehr Nachwuchs wünschen würde, antwortete der Grand-Slam-Sieger: "Ja! Ich wünsche mir eine riesige Familie."

Nach seinem Meilensteinbei den French Open sprach Alexander Zverev unmittelbar vor dem Start von Wimbledon im Interview mit "RTL" ungewohnt offen über seine privaten Zukunftswünsche.

Alexander Zverev: Die Zukunfswünsche des Grand-Slam-Siegers

Zverev liebe Kinder und große Familien. Doch wann es den potenziellen Nachwuchs tatsächlich geben wird, hänge an seiner Partnerin Sophia Thomalla, mit der er bereits seit fünf Jahren zusammen ist.

"Ich baue null Komma null Druck auf", beteuert der Tennisspieler. Er betonte zudem seine Dankbarkeit gegenüber der Moderatorin, da sie "eine unfassbare Hilfe" in seinem Leben sei.

So sei es "unfassbar schön" gewesen, dass Thomalla nach seinem Sieg bei den French Open für rund sechs Stunden nach Paris gereist war, um "diese Glücksgefühle auch zu teilen. An allererster Stelle habe ich unfassbaren Respekt vor ihr".

Thomalla selbst hielt sich hinsichtlich genauer Zeiträume ebenfalls bedeckt und erklärte kurzum: "Üben, üben, üben. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann."

Grundsätzlich könne sich Zverev eine Familie und Karriere gleichzeitig vorstellen, doch sollte das Paar ein Kind bekommen, müsse einer der beiden beruflich "etwas weniger machen", damit beide genug Zeit für ihre neue Familie hätten.

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