Wimbledon- Jan-Lennard Struff schafft es in Runde drei: "What a ride"

ran Mehr Sport Naomi Osaka und ihre wildesten Outfits Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Jan-Lennard Struff konnte seine Durststrecke endlich beenden. Der Deutsche hat seit Oktober letzten Jahres zum ersten Mal wieder die dritte Runde bei einem Turnier im Hauptfeld erreicht.

Jan-Lennard Struff hat seine Serie in Wimbledon fortgesetzt. Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus Warstein gewann gegen den an Nummer 28 gesetzten US-Amerikaner Brandon Nakashima in einem Nervenkrimi über zwei Tage 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7). Die Begegnung war am Mittwochabend wegen Dunkelheit nach vier Sätzen unterbrochen worden. So sieht der Turnierbaum für Alexander Zverev beim Rasen-Grand-Slam aus "Unglaublich, what a ride", sagte Struff bei Prime Video: "Brutales Match. Gestern war schon sehr gutes Niveau, beide sehr gut gespielt." Der frühere Davis-Cup-Kapitän Patrik Kühnen bezeichnete den Sieger als "mentales Monster". Schon 2024 und 2025 hatte es Struff im Londoner Südwesten bis in Runde drei geschafft. Vor zwölf Monaten war der Warsteiner gegen den spanischen Star Carlos Alcaraz, der in diesem Jahr verletzt fehlt, ausgeschieden. Zuvor war das Aus gegen den früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew gekommen.

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