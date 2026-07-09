Wimbledon 2026 - Alexander Zverev hat das Finale vor Augen: Kein "Fery-Tale"

ran Mehr Sport Wimbledon - Fans sticheln trotz Zverevs Mega-Coup: "Völlig überbewertet" Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev ist nur noch zwei Siege von seinem nächsten Grand Slam entfernt. Im Halbfinale muss der Hamburger jedoch erst einmal den Bösewicht spielen.

Alexander Zverev hat den großen Triumph in Wimbledon vor Augen. Nach seinem dominanten Erfolg gegen Angstgegner Taylor Fritz steht er erstmals im Halbfinale, nur noch zwei Schritte fehlen bis zum zweiten Grand-Slam-Titel nacheinander. Mit Arthur Fery wartet nun die Sensation des Turniers auf dem Weg ins Endspiel. Und Zverev hat große Lust darauf, die Rolle des Bösewichts im "Fery-Tale" zu übernehmen. "Ich freue mich sehr darauf, im Halbfinale gegen ihn zu spielen. Ich glaube, es wird eine großartige Atmosphäre herrschen", sagte Zverev vor dem Duell auf dem Centre Court gegen den Weltranglisten-114., der für das Turnier eine Wildcard erhielt und nun die britischen Herzen im Sturm erobert. "Natürlich weiß ich, dass 99 Prozent der Zuschauer ihn anfeuern werden. Aber ich genieße solche Atmosphären auch. Ich mag es, wenn die Energie richtig hoch ist."

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