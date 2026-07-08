Dank eines ganz späten Tores steht die deutsche U19-Auswahl im EM-Finale. Dabei muss das Team von Trainer Christian Wörns gegen die Ukraine sogar einen Rückstand schlucken.

Die deutschen U19-Fußballer haben das Finale der EM in Wales erreicht - und stehen vor der größtmöglichen Aufgabe. Im Halbfinale in Wrexham gewann das Team von Trainer Christian Wörns dank eines späten Treffers 2:1 (1:1) gegen die Ukraine und darf nun vom dritten Titel nach 2008 und 2014 träumen.

Im bevorstehenden Prestigeduell gegen Spanien muss sich der DFB-Nachwuchs dennoch steigern - im Vorrundenduell hatte sich der Finalgegner klar mit 4:0 (2:0) durchgesetzt.

Mit dieser heftigen Pleite im abschließenden Gruppenspiel, der "Backpfeife", wie sie Wörns nannte, ging Deutschland ins Halbfinale. Sein Team begann spielbestimmend und erarbeitete sich einige Chancen. Mit ihrer ersten Chance jubelte aber zunächst die Ukraine, Witali Glyut köpfte nach einer Flanke ein (43.). Noch vor der Pause glich Otto Stange vom Hamburger SV aus (45.+1).

Nach der Pause war das Spiel ausgeglichener, die besseren Chancen hatte weiterhin der DFB-Nachwuchs. Der Leverkusener Francis Onyeka, für die kommende Saison zur SV Elversberg ausgeliehen, belohnte Deutschland kurz vor Schluss (90.+2).

Spanien hatte sich zuvor souverän mit 3:0 (1:0) gegen Kroatien durchgesetzt. Das Finale findet am Samstag (20 Uhr/DFB.TV) statt.

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