Tennis
Wimbledon 2026 - Boris Becker zuversichtlich bei Alexander Zverev: "Chance seines Lebens"
Veröffentlicht:von SID
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Wimbledon - Fans sticheln trotz Zverevs Mega-Coup: "Völlig überbewertet"
Videoclip • 01:47 Min
Alexander Zverev hat gute Chancen auf einen Finaleinzug in Wimbledon. Wenn es nach Boris Becker geht, wird er den Wettbewerb auch gewinnen.
Alexander Zverev ist bislang im All England Club nicht aufzuhalten - und geht es nach Boris Becker, könnte die Tür zum erhofften Titel für den Hamburger nicht weiter geöffnet sein.
"Ich finde", sagte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger in seinem Podcast mit Andrea Petkovic, "es ist die Chance seines Lebens, Wimbledon zu gewinnen."
Im Halbfinale am Freitag trifft Zverev auf das britische Wildcard-Wunder Arthur Fery, der für den ersten Heimsieg seit Andy Murray 2016 sorgen will.
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Wimbledon: Becker hofft auf Finale Zverev vs. Djokovic
"Ich war immer überzeugt: Mit diesem Aufschlag, mit dieser Physis muss der Kerl doch in Wimbledon gut spielen, das gibt es doch gar nicht", sagte Becker, dreimaliger Champion an der Church Road. Es gebe in diesem Jahr "keinen Grund", warum Zverev sich am Ende nicht durchsetzen sollte.
Bei Titelverteidiger Jannik Sinner, der in einem möglichen Endspiel auf Zverev warten könnte, sieht Becker derweil vor dem Halbfinale gegen den siebenmaligen Champion Novak Djokovic noch Luft nach oben.
"Ich glaube, dass er sich schon steigern muss gegen Djokovic", sagte Becker, der voll des Lobes für den 24-maligen Grand-Slam-Gewinner war: "Ich suche nach neuen Überschriften, um diesen Mann aus Serbien zu beschreiben." Nach dem Viertelfinalsieg von Djokovic nach 5:15 Stunden gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime sei Becker "sprachlos" gewesen.
"Ich glaube, dass Djokovic ins Finale kommt", legte sich Becker, der den Routinier zwischen 2013 und 2016 trainiert hatte, fest: "Und ich glaube aber dann, dass Sascha Zverev gewinnen wird."
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