Wimbledon 2026 - Boris Becker zuversichtlich bei Alexander Zverev: "Chance seines Lebens"

ran Mehr Sport Wimbledon - Fans sticheln trotz Zverevs Mega-Coup: "Völlig überbewertet" Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev hat gute Chancen auf einen Finaleinzug in Wimbledon. Wenn es nach Boris Becker geht, wird er den Wettbewerb auch gewinnen.

Alexander Zverev ist bislang im All England Club nicht aufzuhalten - und geht es nach Boris Becker, könnte die Tür zum erhofften Titel für den Hamburger nicht weiter geöffnet sein. "Ich finde", sagte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger in seinem Podcast mit Andrea Petkovic, "es ist die Chance seines Lebens, Wimbledon zu gewinnen." Alle Infos zum Halbfinale Zverev gegen Fery Im Halbfinale am Freitag trifft Zverev auf das britische Wildcard-Wunder Arthur Fery, der für den ersten Heimsieg seit Andy Murray 2016 sorgen will.

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