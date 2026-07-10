Eine medizinische Studie kommt zu einem für NFL-Spieler unschönen Ergebnis: Ihr Risiko für bestimmte Erkrankungen ist massiv erhöht.

Unschöne Nachrichten aus der NFL: Eine Studie des Gesundheitssystems Mass General Brigham, der Boston University und der Concussion & CTE Foundation kommt zu dem Schluss, dass NFL-Spieler ein fast viermal höheres Risiko haben, an neurodegenerativen Erkrankungen zu sterben, als die allgemeine Bevölkerung.

"Dies ist der eindeutigste Beleg auf Bevölkerungsebene, den wir je hatten, dass NFL-Spieler aufgrund neurodegenerativer Erkrankungen mit einer tatsächlich und messbar höheren Rate sterben", wird Dr. Daniel Daneshvar, Lehrstuhlinhaber für Physikalische Medizin und Rehabilitation am Mass General Brigham, zitiert.

Er ergänzt: "Diese Studie zeigt: Betrachtet man Sportler, die in einem NFL-Spiel gespielt haben – darunter fast 20.000 Spieler – und berücksichtigt dabei alle offiziellen Todesursachen, so ist das Ergebnis dasselbe: NFL-Spieler sterben drei- bis viermal häufiger an Demenz und Parkinson, als es zu erwarten wäre."

Der weit gefasste Begriff "neurodegenerative Erkrankungen" umfasst dabei ALS, Parkinson und Demenz.