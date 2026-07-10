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Wimbledon: Alexander Zverev vs. Arthur Fery heute live - Halbfinale im TV, Stream und Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Wimbledon geht in die entscheidende Phase und Alexander Zverev steht erstmals im Halbfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Arthur Fery verfolgen könnt.
Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Sieg gegen Taylor Fritz steht der Hamburger in London im Halbfinale.
Dort wartet mit Arthur Fery die absolute Cinderella-Story auf Zverev. Der Brite kämpfte sich als Qualifikant unter die letzten Vier. Fery wuchs nur wenige Minuten von Wimbledon entfernt auf. Das Turnier ist für ihn also ein Heimspiel.
ran hat alle Informationen zum Halbfinale in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.
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Wimbledon in London live: Alexander Zverev vs. Arthur Fery in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Arthur Fery
Wettbewerb: Wimbledon, Halbfinale
Ort: London
Datum: 10. Juli 2026
Uhrzeit: ca. 14:30 Uhr
Wimbledon live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Arthur Fery?
Das Match zwischen Alexander Zverev und Arthur Fery findet am 10. Juli statt und soll gegen 14:30 Uhr starten. Größere Verspätungen sind dabei nicht zu erwarten, da es das erste Match des Tages auf dem Centre-Court ist.
Wimbledon live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Arthur Fery im Free-TV und Pay-TV?
Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.
Wimbledon live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev?
Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
Auch interessant: Alexander Zverev spricht offen über Kinderwunsch: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"
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