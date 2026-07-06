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Wimbledon: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka - Achtelfinale heute live im TV, Stream und Ticker - wer überträgt?
Aktualisiert:von ran.de
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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Wimbledon läuft und Alexander Zverev steht im Achtelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Jiri Lehecka verfolgen könnt.
Alexander Zverev darf in Wimbledon weiter von seinem zweiten Grand-Slam-Titel träumen. Nach seinem Sieg gegen Marcos Giron steht der Hamburger in London im Achtelfinale.
Dort wartet Jiri Lecheka auf Zverev. Bisher traf Zverev in seiner Karriere zweimal auf den Tschechen. Beide konnten je eine Partie gewinnen.
ran hat alle Informationen zum Achtelfinale in Wimbledon von Alexander Zverev zusammengefasst.
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Wimbledon in London heute live: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka
Wettbewerb: Wimbledon, Achtelfinale
Ort: London
Datum: 06. Juli 2026
Uhrzeit: nicht vor 17:20 Uhr
Wimbledon heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka?
Das Match zwischen Alexander Zverev und Jiri Lehecka findet am 06. Juli statt. Es ist das dritte Match des Tages auf dem Centre-Court. Die Startzeit ist noch nicht bekannt und hängt auch von der Länge der vorher stattfindenden Matches statt.
Wimbledon heute live: Wer überträgt das Match von Alexander Zverev und Jiri Lehecka im Free-TV und Pay-TV?
Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.
Wimbledon heute live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev?
Einen Liveticker für das Match von Alexander Zverev gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
Auch interessant: Alexander Zverev spricht offen über Kinderwunsch: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"
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