Tennis: Künftig Geschlechtertests für Athletinnen der WTA

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Die Vereinigung will durch die neue Richtlinie einen "klaren Teilnahmestandard" für WTA-Turniere schaffen.

Die weltbesten Tennisspielerinnen müssen sich einem einmaligen Gentest zur Bestimmung des Geschlechts unterziehen, um auch künftig auf der Tour der Women's Tennis Association (WTA) starten zu dürfen. Eine entsprechenden Beschluss bestätigte die WTA am Montag auf Anfrage des "SID". "Die aktualisierte Richtlinie soll einen klaren Teilnahmestandard für die Teilnahme an WTA-Turnieren schaffen", heißt es in der Stellungnahme. Die Teilnahmeberechtigung an WTA-Turnieren werde "durch ein obligatorisches, einmaliges Screening auf das SRY-Gen bestätigt."

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