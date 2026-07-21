Tennis
Tennis: Künftig Geschlechtertests für Athletinnen der WTA
Veröffentlicht:von SID
ran Mehr Sport
Tennis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla melden sich aus dem Urlaub
Videoclip • 01:08 Min
Die Vereinigung will durch die neue Richtlinie einen "klaren Teilnahmestandard" für WTA-Turniere schaffen.
Die weltbesten Tennisspielerinnen müssen sich einem einmaligen Gentest zur Bestimmung des Geschlechts unterziehen, um auch künftig auf der Tour der Women's Tennis Association (WTA) starten zu dürfen. Eine entsprechenden Beschluss bestätigte die WTA am Montag auf Anfrage des "SID".
"Die aktualisierte Richtlinie soll einen klaren Teilnahmestandard für die Teilnahme an WTA-Turnieren schaffen", heißt es in der Stellungnahme. Die Teilnahmeberechtigung an WTA-Turnieren werde "durch ein obligatorisches, einmaliges Screening auf das SRY-Gen bestätigt."
Kommende Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 12:45 Uhr • Radsport
Tour de France im Livestream: 16. Etappe
300 MinBald verfügbar
Heute, 12:45 Uhr • Radsport
Tour de France im Livestream: 16. Etappe
300 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 22.07. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
Geschlechtertests "sensibles und komplexes Thema"
Ähnliche Tests sind im internationalen Spitzensport bereits unter anderem in der Leichtathletik und im Boxen eingeführt worden.
Wird bei einer entsprechenden Untersuchung das SRY-Gen, das eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale spielt, festgestellt, bedeutet dies mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die betreffende Person männlich ist.
Die WTA sei sich "bewusst, dass es sich hierbei um ein sensibles und komplexes Thema handelt, und verpflichtet sich, alle Spielerinnen mit Würde zu behandeln und die Richtlinie auf respektvolle und umsichtige Weise umzusetzen", hieß es dem Statement weiter.
Mehr News auf ran.de
WM
Tuchel-Kritik? "Geht nur darum, dass er aus Deutschland kommt"
WM
WM 2026: Lionel Messi oder Kylian Mbappe auf Rekordjagd - wurde der Uralt-Rekord von Just Fontaine geknackt?
WM
WM-Tooscorer: Mbappe verdrängt Messi von Platz 1
WM
FIFA ermittelt nach Argentinien-Ausrastern
WM
WM 2026: Die Trikots der 48 Teilnehmer für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada
WM
1930 bis 2026: Alle Weltmeister im Überblick