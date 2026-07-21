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Tennis: Künftig Geschlechtertests für Athletinnen der WTA

Veröffentlicht:

von SID

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Tennis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla melden sich aus dem Urlaub

Videoclip • 01:08 Min

Die Vereinigung will durch die neue Richtlinie einen "klaren Teilnahmestandard" für WTA-Turniere schaffen.

Die weltbesten Tennisspielerinnen müssen sich einem einmaligen Gentest zur Bestimmung des Geschlechts unterziehen, um auch künftig auf der Tour der Women's Tennis Association (WTA) starten zu dürfen. Eine entsprechenden Beschluss bestätigte die WTA am Montag auf Anfrage des "SID".

"Die aktualisierte Richtlinie soll einen klaren Teilnahmestandard für die Teilnahme an WTA-Turnieren schaffen", heißt es in der Stellungnahme. Die Teilnahmeberechtigung an WTA-Turnieren werde "durch ein obligatorisches, einmaliges Screening auf das SRY-Gen bestätigt."

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Geschlechtertests "sensibles und komplexes Thema"

Ähnliche Tests sind im internationalen Spitzensport bereits unter anderem in der Leichtathletik und im Boxen eingeführt worden.

Wird bei einer entsprechenden Untersuchung das SRY-Gen, das eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung männlicher Geschlechtsmerkmale spielt, festgestellt, bedeutet dies mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass die betreffende Person männlich ist.

Die WTA sei sich "bewusst, dass es sich hierbei um ein sensibles und komplexes Thema handelt, und verpflichtet sich, alle Spielerinnen mit Würde zu behandeln und die Richtlinie auf respektvolle und umsichtige Weise umzusetzen", hieß es dem Statement weiter.

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