NFL-Superstar Aaron Rodgers postet innige Fotos mit seiner Familie. Nach einem Jahrzehnt voller Zerwürfnisse ein großer Schritt.

Positive Nachrichten von Aaron Rodgers.

Nachdem der Steelers-Quarterback zu Beginn des Monats Zeit mit seinen Teamkollegen verbrachte, um den Zusammenhalt zu stärken, hat er nun auch wieder eine engere Bindung zu seiner Familie aufgebaut.

Ein Jahrzehnt lang hatte sich der 42-Jährige von seinen Eltern Ed und Darla sowie seinen Brüdern Luke und Jordan entfremdet. Nun postete er bei "Instagram" eine Reihe von Bildern mit seiner lange verloren geglaubten Familie.

Darauf zu sehen: Rodgers in inniger Umarmung mit seiner Mama, mit seinem Papa, mit Bruder Luke und seiner Nichte sowie seinem Neffen. Nur Bruder Jordan ist nicht zu sehen.

Dazu schreibt der Quarterback von einer "Bonding Week", einer Woche, um sich näher zu kommen. Sein Hashtag dazu: "Familie". Bruder Luke kommentierte die Bilder bereits mit zwei roten Herzen.