NFL
NFL Top 100: Platz 100 bis 61 - Trevor Lawrence und Patriots-Star neu dabei
Aktualisiert:von ran.de
NFL
NFL: Barkley und Co. mit heftiger Ballkontrolle
Videoclip • 01:01 Min
Die NFL verkündet schon seit Jahren vor Beginn einer Saison die 100 besten Spieler der Liga. ran zeigt das Ranking.
Es ist bereits Tradition in der besten Football-Liga der Welt: Vor Beginn einer neuen Spielzeit präsentiert die Liga die 100 besten Spieler.
In einem Countdown werden rückwärts die einzelnen Platzierungen bekanntgegeben. Das Ranking entsteht dabei aus einer Umfrage unter allen aktiven Spielern.
ran präsentiert die besten Spieler vor der Spielzeit 2026.
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Platz 100: Cameron Jordan
Team: New Orleans Saints
Position: Defensive End
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 99: Quenton Nelson
Team: Indianapolis Colts
Position: Guard
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 98: Bryce Young
Team: Carolina Panthers
Position: Quarterback
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 97: Ernest Jones
Team: Seattle Seahawks
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 96: Travis Etienne
Team: New Orleans Saints
Position: Running Back
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 95: Demario Davis
Team: New York Jets
Position: Outside Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 94: Creed Humphrey
Team: Kansas City Chiefs
Position: Guard
Platzierung im Vorjahr: 93
Platz 93: Carson Schwesinger
Team: Cleveland Browns
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 92: Azeez Al-Shaair
Team: Houston Texans
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 91: Montez Sweat
Team: Chicago Bears
Position: Defensive End
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 90: Derrick Brown
Team: Carolina Panthers
Position: Defensive Tackle
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 89: Kyren Williams
Team: Los Angeles Rams
Position: Running Back
Platzierung im Vorjahr: 85
Platz 88: Jack Campbell
Team: Detroit Lions
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 87: Tetairoa McMillan
Team: Carolina Panthers
Position: Wide Receiver
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 86: Tuli Tuipulotu
Team: Los Angeles Chargers
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 85: Brock Purdy
Team: San Francisco 49ers
Position: Quarterback
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 84: Byron Young
Team: Los Angeles Rams
Position: Outside Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 83: Jeffery Simmons
Team: Tennessee Titans
Position: Defensive Tackle
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 82: Jalen Ramsey
Team: Pittsburgh Steelers
Position: Cornerback
Platzierung im Vorjahr: 66
Platz 81: Bobby Wagner
Team: Washington Commanders
Position: Middle Linebacker
Platzierung im Vorjahr: 74
Platz 80: A.J. Brown
Team: New England Patriots
Position: Wide Receiver
Platzierung im Vorjahr: 29
Platz 79: Travis Kelce
Team: Kansas City Chiefs
Position: Tight End
Platzierung im Vorjahr: 37
Platz 78: Josh Sweat
Team: Arizona Cardinals
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: 95
Platz 77: Baker Mayfield
Team: Tampa Bay Buccaneers
Position: Quarterback
Platzierung im Vorjahr: 50
Platz 76: Jaycee Horn
Team: Carolina Panthers
Position: Cornerback
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 75: Budda Baker
Team: Arizona Cardinals
Position: Safety
Platzierung im Vorjahr: 34
Platz 74: Josh Jacobs
Team: Green Bay Packers
Position: Running Back
Platzierung im Vorjahr: 33
Platz 73: Zach Allen
Team: Denver Broncos
Position: Defensive End
Platzierung im Vorjahr: 90
Platz 72: Jordan Love
Team: Green Bay Packers
Position: Quarterback
Platzierung im Vorjahr: 68
Platz 71: Zay Flowers
Team: Baltimore Ravens
Position: Wide Receiver
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 70: Xavier McKinney
Team: Green Bay Packers
Position: Safety
Platzierung im Vorjahr: 30
Platz 69: Lamar Jackson
Team Baltimore Ravens
Position: Quarterback
Platzierung im Vorjahr: 2
Platz 68: Courtland Sutton
Team: Denver Broncos
Position: Wide Receiver
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 67: Jordyn Brooks
Team: Miami Dolphins
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 66: Drake London
Team: Atlanta Falcons
Position: Wide Receiver
Platzierung im Vorjahr: 97
Platz 65: Roquan Smith
Team: Baltimore Ravens
Position: Linebacker
Platzierung im Vorjahr: 40
Platz 64: Chris Olave
Team: New Orleans Saints
Position: Wide Receiver
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 63: Kyle Hamilton
Team: Baltimore Ravens
Position: Safety
Platzierung im Vorjahr: 51
Platz 62: Trevor Lawrence
Team: Jacksonville Jaguars
Position: Quarterback
Platzierung im Vorjahr: -
Platz 61: Kevin Byard
Team: New England Patriots
Position: Safety
Platzierung im Vorjahr: -
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