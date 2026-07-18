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NFL: Verstoß gegen Glücksspielverstoß - Cardinals-Scout gesperrt

Veröffentlicht:

von ran

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NFL: Barkley und Co. mit heftiger Ballkontrolle

Videoclip • 01:01 Min

Die NFL hat den Personalchef der Arizona Cardinals, Ryan Gold, wegen eines Verstoßes gegen die Glücksspielrichtlinien der Liga auf unbestimmte Zeit suspendiert.

Die NFL teilte am Freitag mit, dass Ryan Gold, Personalchef der Arizona Cardinals, vertrauliche Insiderinformationen über die Draft-Auswahl der Cardinals für das Jahr 2026 weitergegeben hatte, bevor diese bekannt gegeben wurden.

Die Liga hat keine Angaben dazu gemacht, an wen die Informationen weitergegeben wurden. Gold habe zudem an Kombiwetten auf NFL- und College-Spiele teilgenommen.

"Die Glücksspielrichtlinie, die jährlich mit allen Mitarbeitern der NFL besprochen wird, verbietet es jedem in der NFL strengstens, an Sportwetten jeglicher Art teilzunehmen oder diese zu ermöglichen sowie Dritten nicht öffentliche Informationen zur Verfügung zu stellen", erklärte die NFL in einer Stellungnahme.

Es gäbe zwar keinen Grund zur Annahme, dass die "Integrität eines NFL-Spiels beeinträchtigt wurde", trotzdem nehme die Liga jeden Verstoß gegen die Glücksspielrichtlinie äußerst ernst.

NFL: Cardinals Insiderinformationen weitergeben

Die Arizona Cardinals erklärten in ihrem Statement, dass sie die Entscheidung der NFL vollkommen unterstützen würden und betonzen, dass in diesem Fall nur um einen einzigen Mitarbeiter gehe. "Unser Fokus liegt weiterhin auf der Vorbereitung und auf der Saison 2026“, heißt es weiter.

Die NFL erklärte ebenfalls, dass die Cardinals uneingeschränkt kooperiert hätten und dass es keine Anhaltspunkte dafür gebe, dass andere Mitglieder der Organisation, Trainer oder Spieler von diesen Vorgängen gewusst hätten oder daran beteiligt gewesen wären.

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