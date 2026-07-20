NFL NFL: Unverantwortlich? Skattebo stürzt bei Backflip Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Kurz vor dem Start der Preseason haben die Cleveland Browns immer noch keinen Quarterback zum Starter ernannt. Shedeur Sanders spricht dabei von einem Duell voller gegenseitiger Wertschätzung zwischen ihm und Deshaun Watson.

Das Duell zwischen Shedeur Sanders und Deshaun Watson um die Rolle des Starting Quarterbacks der Cleveland Browns hält weiterhin an. Ursprünglich wollte der neue Head Coach Todd Monken den endgültigen Starter am Ende des Minicamps bekannt geben. Allerdings gibt es wohl weiterhin keinen klaren Favoriten. NFL: San Francisco 49ers nehmen Undrafted Free Agent unter Vertrag - News & Gerüchte zur Free Agency im Ticker Jetzt hat sich Sanders gegenüber "Cleveland.com" zu dem Duell der beiden geäußert: „Ich würde sagen, es ist genau das, was wir schon seit dem ersten Tag sagen. Wir versuchen beide, die beste Version unserer selbst zu sein, die wir sein können." Und weiter: "Deshalb lassen wir nicht zu, dass irgendetwas dazwischenkommt. Es ist also ein Maß an Respekt, das wir alle im Quarterback-Raum füreinander haben."

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Sanders und Watson bei gemeinsamen Pass-Camp in Miami Sanders meint zudem, dass er und Watson sich gegenseitig unterstützen würden, um besser zu werden: "Wir konzentrieren uns hauptsächlich darauf, jeden Tag in unserer Arbeit besser zu werden, und das ist unser Antrieb. Wenn mir also etwas gefällt, was er macht, frage ich ihn. Wenn ihm etwas gefällt, was ich mache, fragt er mich. Es ist ein Austausch, und das ist am effektivsten.“ Nach dem Ende des Mini-Camps und vor den Training Camps nahmen beide Quarterbacks gemeinsam mit den Top-Receivern des Teams in Form von Jerry Jeudy, Isaiah Bond, Cedric Tillman, KC Concepcion und Denzel Boston an einem Pass-Camp in Miami Teil. "Ich denke, es war für uns als Gruppe äußerst wichtig, dass jeder, der Zeit hatte, nach Miami gekommen ist", sagte Sanders zu der Tageszeitung "The Chronicle-Telegram." Und weiter: "Für diejenigen, die gekommen sind, war es wirklich großartig, und wir haben dort eine ganz besondere Verbundenheit gespürt. Einfach abseits der Trainingsanlage, abseits all dieser Dinge … es ist aufregend. Man schafft echte Erinnerungen, echte Bindungen, und das ist unersetzlich."

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Sanders oder Watson? Entscheidung wird wohl noch dauern Sanders wurde in der abgelaufenen Saison nach Joe Flacco und Dillon Gabriel der dritte Quarterback, der zum Starter ernannt wurde. In sieben Starts führte der 24-Jährige die Franchise zu drei Siegen und warf für 1400 Yards Raumgewinn bei sieben Touchdowns und zehn Interceptions. Auch wenn er sich damit besser anstellte als seine beiden Vorgänger hat er noch nicht gezeigt, dass er in Zukunft ein Franchise Quarterback in der NFL sein kann. In der kommenden Saison bekäme er mit Concepcion und Boston zwei vielversprechende Receiver-Talente als Unterstützung, zudem kommt Running Back Quinshon Judkins von seiner Verletzung zurück. Die Voraussetzungen für eine Leistungssteigerung wären somit gegeben, zuerst muss er sich aber gegen Watson durchsetzen. Dieser kam 2022 in einem Mega-Trade von den Houston Texans, der allgemein als einer der wenn nicht sogar der schlechteste Trade in der Geschichte der NFL gilt. Seit seiner Ankunft konnte der mittlerweile 30-Jährige nie an seine alte Form anknüpfen. Von 2022 bis 2024 gelangen ihm wegen seiner Verletzunsanfälligkeit jeweils nur knapp 1.000 Passing Yards und insgesamt 19 Touchdowns bei zwölf Interceptions - dabei war er nie der Top-Passgeber seines Teams in einer Saison. Watson geht 2026 in das letzte Jahr seines Vertrages, dabei stehen ihm noch vollkommen garantierte 46 Millionen Dollar zu. Insgesamt kassierte der Quarterback in Cleveland 230 Millionen Dollar. Gut möglich, dass die Franchise auch deswegen noch versucht, das letzte bisschen an Mehrwert aus dem ehemaligen Top-Spieler herauszuholen - eine Zukunft hat er bei der Franchise allerdings so oder so nicht. Die Rookies der Browns sollen sich am 23. Juli zum Trainingslager melden, die Routiniers am 28. Juli. Voraussichtlich wird bis dahin keiner der beiden Quarterbacks zum Starter ernannt werden und die Entscheidung erst im Verlauf der Preseason getroffen werden. Am 15. August startet absolviert das Team ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen die Chicago Bears. Auch interessant: NFL Top 100: Platz 100 bis 61 - Trevor Lawrence und Patriots-Star neu dabei

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