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NFL: Sean McVay von den Los Angeles Rams zum besten Coach der Liga gewählt

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Videoclip • 01:08 Min

Den Einzug in den Super Bowl verpassen die Los Angeles Rams in der Vorsaison hauchdünn, dennoch wurde ihr Head Coach Sean McVay zum besten Trainer der Liga gewählt.

Die US-amerikanische Analyseplattform "Pro Football Focus" hat Sean McVay von den Los Angeles Rams zum besten Trainer der NFL gewählt.

"Was McVay unvergleichlich macht, ist seine Fähigkeit, Spielplanung mit Mannschaftserfolg zu verbinden. Als Offensive-Playcaller hat McVay Los Angeles in den letzten fünf Jahren dreimal unter die Top 6 beim EPA pro Spielzug geführt", erklärt PFF seine Entscheidung.

Besonders beeindruckend sei dabei "McVays Fähigkeit zur Weiterentwicklung – sei es der Wechsel von einem breiteren Zone-Running-Schema hin zur Entfesselung von Matthew Staffords Risikofreude im Jahr 2021 oder die Einführung eines stärker auf 13-Personal ausgerichteten Ansatzes im Jahr 2025", heißt es weiter.

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NFL: Sean McVay überholt Andy Reid

Der Rams-Coach führt das Ranking in diesem Jahr vor Andy Reid, dem Head Coach der Kansas City Chiefs, an, auf Platz drei folgt Kyle Shanahan, der die Geschicke der San Francisco 49ers leitet.

Das gesamte Ranking:

  1. Sean McVay

  2. Andy Reid

  3. Kyle Shanahan

  4. Mike Macdonald

  5. Dan Campbell

  6. Matt LaFleur

  7. DeMeco Ryans

  8. Sean Payton

  9. Mike Vrabel

  10. Jim Harbaugh

In der Vorsaison belegte Reid den ersten Rang im Ranking, vor Sean Payton, McVay und John Harbaugh.

McYav geht in seine zehnte Saison als Head Coach der Rams. In diesem Zeitraum kommt er auf einen Record von 92-57, dazu führte er das Team zweimal in den Super Bowl. 2021 ging das Team aus Los Angeles als Sieger daraus hervor.

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