Den Einzug in den Super Bowl verpassen die Los Angeles Rams in der Vorsaison hauchdünn, dennoch wurde ihr Head Coach Sean McVay zum besten Trainer der Liga gewählt.

Die US-amerikanische Analyseplattform "Pro Football Focus" hat Sean McVay von den Los Angeles Rams zum besten Trainer der NFL gewählt.

"Was McVay unvergleichlich macht, ist seine Fähigkeit, Spielplanung mit Mannschaftserfolg zu verbinden. Als Offensive-Playcaller hat McVay Los Angeles in den letzten fünf Jahren dreimal unter die Top 6 beim EPA pro Spielzug geführt", erklärt PFF seine Entscheidung.

Besonders beeindruckend sei dabei "McVays Fähigkeit zur Weiterentwicklung – sei es der Wechsel von einem breiteren Zone-Running-Schema hin zur Entfesselung von Matthew Staffords Risikofreude im Jahr 2021 oder die Einführung eines stärker auf 13-Personal ausgerichteten Ansatzes im Jahr 2025", heißt es weiter.