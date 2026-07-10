Für die Fans der Los Angeles Rams gibt es in der kommenden NFL-Saison eine ganz besondere Aktion im Stadion.

Besondere Aktion der Los Angeles Rams: In der kommenden Saison jährt sich der erste Super-Bowl-Titel der Franchise seit ihrem Umzug nach L.A. zum fünften Mal. Und die Fans bekommen in diesem Zuge ein spezielles Geschenk.

So gab die Franchise offiziell bekannt, dass die ersten 60.000 Fans, die zum Spiel gegen die Arizona Cardinals in Woche sechs ins SoFi Stadium kommen, eine "Replik des Meisterschaftsrings in limitierter Auflage mit einer speziellen Besonderheit" erhalten werden.

Dass die Aktion ausgerechnet im Spiel gegen die Cardinals umgesetzt wird, kommt derweil nicht von ungefähr. Es dürfte laut US-Medien das Heimspiel sein, bei dem die meisten Rams-Fans im Stadion anwesend sind.

Das Problem: Die Rams – und auch die Las Vegas Raiders – hatten die Gegend, in die sie inzwischen zurückgekehrt sind, rund zwei Jahrzehnte lang verlassen. Entsprechend viele dort ansässige Menschen sind ohne geografische Bindung an ein NFL-Team aufgewachsen – und nun Fans von anderen Teams.