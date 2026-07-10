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NFL: Los Angeles Rams verschenken Super-Bowl-Ringe an Fans
Veröffentlicht:von ran.de
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NFL: Stimmung, Tradition, Gänsehaut! Die besten Fanbases
Videoclip • 02:34 Min
Für die Fans der Los Angeles Rams gibt es in der kommenden NFL-Saison eine ganz besondere Aktion im Stadion.
Besondere Aktion der Los Angeles Rams: In der kommenden Saison jährt sich der erste Super-Bowl-Titel der Franchise seit ihrem Umzug nach L.A. zum fünften Mal. Und die Fans bekommen in diesem Zuge ein spezielles Geschenk.
So gab die Franchise offiziell bekannt, dass die ersten 60.000 Fans, die zum Spiel gegen die Arizona Cardinals in Woche sechs ins SoFi Stadium kommen, eine "Replik des Meisterschaftsrings in limitierter Auflage mit einer speziellen Besonderheit" erhalten werden.
Dass die Aktion ausgerechnet im Spiel gegen die Cardinals umgesetzt wird, kommt derweil nicht von ungefähr. Es dürfte laut US-Medien das Heimspiel sein, bei dem die meisten Rams-Fans im Stadion anwesend sind.
Das Problem: Die Rams – und auch die Las Vegas Raiders – hatten die Gegend, in die sie inzwischen zurückgekehrt sind, rund zwei Jahrzehnte lang verlassen. Entsprechend viele dort ansässige Menschen sind ohne geografische Bindung an ein NFL-Team aufgewachsen – und nun Fans von anderen Teams.
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Cardinals-Spiel nicht ohne Grund ausgewählt
Kommen diese dann in die Stadt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Einheimischen für diese Teams ins Stadion gehen, genauso groß wie ein Erscheinen der Rams-Fans.
Dazu kommt: Viele der Gegner in der kommenden Saison wie die Giants, Bills, Cardinals, Chargers, Packers, Chiefs, Cowboys und Seahawks haben Anhängerschaften, die generell in großen Mengen zu Auswärtsspielen reisen.
Da bei den Cardinals mit der geringsten Menge an gegnerischen Fans gerechnet werden darf, dürfte dieses Spiel ausgewählt worden sein, um sicherzustellen, dass die Repliken auch wirklich an Fingern der Rams-Fans enden.
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