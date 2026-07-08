NFL NFL: Kryptische Botschaft! Aaron Donald heizt Comeback-Gerüchte an Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Broncos-Coach Sean Payton enthüllt, dass er einst darüber nachdachte, seinen Posten für Bill Belichick zu räumen.

Spannende Geschichte aus der NFL. Nach der Saison 2023 wurde Coaching-Legende Bill Belichick bei den New England Patriots entlassen. Nun berichtet "ESPN", dass Broncos-Cheftrainer Sean Payton seinerzeit "erwog", Team-Owner Greg Penner vorzuschlagen, auf die Position des stellvertretenden Cheftrainers zurückzutreten, damit das Team Belichick als Head Coach installieren kann. Der Hintergrund: Belichick hätte den Posten als Broncos-Coach so lange behalten sollen, bis er 15 Spiele gewonnen und damit den All-Time-Siegrekord von Don Shula gebrochen hätte.

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