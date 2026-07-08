Nach der Saison 2023 wurde Coaching-Legende Bill Belichick bei den New England Patriots entlassen.
Nun berichtet "ESPN", dass Broncos-Cheftrainer Sean Payton seinerzeit "erwog", Team-Owner Greg Penner vorzuschlagen, auf die Position des stellvertretenden Cheftrainers zurückzutreten, damit das Team Belichick als Head Coach installieren kann.
Der Hintergrund: Belichick hätte den Posten als Broncos-Coach so lange behalten sollen, bis er 15 Spiele gewonnen und damit den All-Time-Siegrekord von Don Shula gebrochen hätte.
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Payton-Idee zu "kompliziert"
Belichick hat insgesamt 333 NFL-Siege auf dem Konto, 14 weniger als Shula.
Payton hatte zu diesem Zeitpunkt seine erste Saison als Cheftrainer bei den Broncos hinter sich gebracht. Im vergangenen Januar sprach er während der NFL-Playoffs mit einem "ESPN"-Reporter über seine einstigen Überlegungen.
Die Umsetzung seiner Idee sei demnach aber "zu kompliziert – und vielleicht auch zu abwegig" gewesen.