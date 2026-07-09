NFL NFL: Kryptische Botschaft! Aaron Donald heizt Comeback-Gerüchte an Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Im November 2025 stirbt Cowboys-Profi Marshawn Kneeland. Nun wird bekannt, dass der 24-Jährige an CTE litt.

Im vergangenen November beging Marshawn Kneeland, seines Zeichens Edge Rusher der Dallas Cowboys, im Alter von nur 24 Jahren Suizid. Der Sportler hatte sich mit einer Schusswaffe selbst das Leben genommen. Nun wurde bekannt, dass Kneeland an chronisch-traumatischer Enzephalopathie, besser bekannt als CTE litt. Die Erkrankung befand sich dabei im Stadium eins. Dies geht aus einer Mitteilung seiner Familie und der Concussion & CTE Foundation hervor. Reid abgelöst! Das ist der beste Coach der NFL Forscher des CTE-Zentrums der Boston University hatten das Gehirn des NFL-Profis postmortal untersucht und die Diagnose gestellt. "Leider war ich nicht überrascht, CTE im Gehirn von Herrn Kneeland festzustellen, da wir diese fortschreitende Hirnerkrankung bei fast der Hälfte der von uns untersuchten Sportler festgestellt haben, die vor dem 30. Lebensjahr verstorben sind", sagte Dr. Ann McKnee, Direktorin des Zentrums, in der Erklärung.

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Kein besserer Schutz vor CTE "Dank der Großzügigkeit der Familien unserer Hirnspender verstehen wir nun die frühesten Stadien von CTE besser, und das bringt uns der Diagnose zu Lebzeiten näher denn je. Mein Team und ich setzen uns mit ganzer Kraft dafür ein, wirksame Behandlungsmethoden und eine Heilung für CTE zu finden." Bei CTE handelt es sich um eine degenerative Hirnerkrankung, die Nervenzellen zerstört und mit wiederholten traumatischen Hirnverletzungen in Verbindung gebracht wird – unter anderem Gehirnerschütterungen. Aktuell kann die Diagnose erst nach dem Tod eines Menschen gestellt werden. Häufig festgestellt wurde sie bei American-Football-Spielern, Boxern und Kriegsveteranen. "Herr Kneeland spielte in einer Zeit, in der es bereits Concussion Protocol und bessere Helme gab, und dennoch erkrankte er an CTE", sagte derweil Chris Nowinski, Geschäftsführer der Concussion & CTE Foundation.