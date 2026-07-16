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Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes wohl auf "bestem Weg" zum Comeback beim Saisonauftakt
Veröffentlicht:von Luis Woppmann
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Patrick Mahomes arbeitet seit seinem Kreuzbandriss im Endspurt der abgelaufenen Saison unermüdlich an seinem Comeback. Laut einem NFL-Insider stehen die Chancen dadurch gut, dass er bereits in Woche 1 wieder auf dem Platz stehen wird.
Wird Patrick Mahomes rechtzeitig zum Saisonstart fit?
Diese Frage beschäftigt Fans und Mitarbeiter der Kansas City Chiefs schon seit mehreren Monaten. Jetzt sieht es so aus, als könnte es durchaus klappen mit einem Comeback des Superstars bereits am ersten Spieltag.
Laut NFL-Insider Ian Rapoport stehen die Chancen demnach gut, dass der Quarterback im Spiel gegen die Denver Broncos am 15. September auf dem Platz stehen wird.
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NFL: Patrick Mahomes trainiert "so intensiv, wie es menschlich möglich ist"
Im "NFL Network" erklärte er: "Die Hoffnung ist, dass die Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes und das medizinische Team - das zu den besten der NFL zählt - sich auf den richtigen Weg einigen."
Und weiter: "Eine kluge Entscheidung, die Mahomes, wenn es nach ihm ginge, bereits in der ersten Woche wieder auf das Spielfeld bringen würde. Er hat sich das vordere Kreuzband gerissen. Er hat sich das Außenband gerissen. Man darf nicht vergessen, dass er sofort operiert wurde, um ihm die besten Voraussetzungen für eine möglichst schnelle und sichere Rückkehr zu verschaffen."
Dabei hebt er vor allem die starken Trainingsleistungen des 30-Jährigen während seiner Reha hervor: "Bis zum Saisonstart werden etwas weniger als neun Monate vergangen sein. Das ist unglaublich schnell. Aber Mahomes war bereits am Tag nach der Operation wieder im Trainingszentrum der Chiefs. Er verbringt dort etwa sieben Stunden täglich und trainiert so intensiv, wie es menschlich möglich ist."
Deswegen sei ein Comeback als Starter gegen die Broncos durchaus denkbar: "Es sieht durchaus so aus, als wäre Mahomes auf dem besten Weg, in Woche eins auf dem Feld zu stehen, und die Tatsache, dass sie Verstärkung bekommen haben, darunter Kenneth Walker, spricht nur für ihn."
Mahomes und Kansas City Chiefs verpassen erstmals seit zehn Jahren Playoffs
Mahomes riss sich in der Schlussphase des Spiels gegen die Los Angeles Chargers in der abgelaufenen Saison das Kreuz- und Außenband im linken Knie.
Nachdem die Franchise das Spiel mit 13:16 verlor, folgten drei weitere Pleiten gegen die Tennessee Titans, die Denver Broncos und die Las Vegas Raiders. Damit beendeten die Chiefs die Saison mit einer Bilanz von 6-11 und verpassten nach drei Super-Bowl-Teilnahmen in Folge erstmals seit 2015 die Playoffs.
Für Mahomes selbst war es ein ernüchterndes Jahr. Er kam auf 3587 Passing Yards und 22 Touchdowns bei elf Interceptions - eine gute Bilanz, aber gemessen an den Standards, die der 30-Jährige zuvor für sich selbst gesetzt hat, seine bisher schlechteste in der NFL.
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Quarterback-Rangliste: Mahomes erstmals seit drei Jahren nicht mehr auf der 1
Auch deswegen landete der Quarterback erstmals seit drei Jahren nicht mehr auf Platz eins der jährlichen Quarterback-Rangliste von "ESPN", bei der NFL-Führungskräfte, Trainer und Scouts über die besten Spieler der abgelaufenen Saison abstimmen.
Dieses Jahr landet Mahomes nur auf Platz zwei der Liste hinter Bills-Quarterback Josh Allen. "Man versteht das", sagte Mahomes kürzlich in einem Interview mit "Yahoo Sports Daily" im Bezug auf die Rangliste.
Und weiter: "Nach einer Verletzung und nachdem wir in den letzten Jahren nicht so gut gespielt haben, wie wir es uns gewünscht hätten, rutscht man in der Rangliste natürlich etwas ab. Aber gleichzeitig stehen viele gute Quarterbacks auf dieser Liste, und ich bin einfach froh, ein Teil davon zu sein."
In der nächsten Saison will Mahomes wieder zeigen, wieso er auf die Pole Position gehört: "Man muss jedes Jahr aufs Neue beweisen, was man kann. Deshalb ist es dieses Jahr meine Aufgabe, zu zeigen, warum ich in der Rangliste wieder auf Platz 1 vorrücken kann."
Dabei erklärte er, dass es sein absolutes Ziel ist, in Woche 1 zu starten: "Hoffentlich geben mir die Ärzte und die Trainer grünes Licht, damit ich wieder auf dem Feld stehen kann."
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