NFL NFL: Wer ist Favorit in der NFC West? Experten wetten gegen SB-Champion Videoclip • 02:41 Min Link kopieren Teilen

Alvin Kamara wird auch in der kommenden Saison für die New Orleans Saints spielen. Zuletzt gab es Spekulationen über einen möglichen Abschied.

Die Zukunft von Alvin Kamara ist geklärt. Der Running Back wird laut "NewOrleans.Football" auch 2026 für die New Orleans Saints spielen und damit in seine zehnte Saison mit dem Team gehen. Sein Agent Brad Cicala machte deutlich, dass dies dem Wunsch von Kamara entspreche. "Alvins Ziel und das Ziel des Teams war es, dass er bei den Saints bleibt und als Saint zurücktritt", erklärte er im Gespräch mit den NFL-Network-Reportern Ian Rapoport und Mike Garafolo. Dallas Cowboys: Frist verstrichen - George Pickens spielt mit Franchise Tag Details der neuen Vertragsbedingungen sind derzeit noch nicht bekannt. Kamara sollte ursprünglich bis zu 11,5 Millionen US-Dollar verdienen. Die Saints passten seinen Vertrag allerdings schon vor mehreren Monaten aufgrund des Salary Caps an. Über die Zukunft von Kamara wurde zuletzt in NFL-Kreisen nach der Verpflichtung von Running Back Travis Etienne Jr. von den Jacksonville Jaguars massiv diskutiert.

Die nächsten Sport-Übertragungen auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 13:15 Uhr • Radsport Tour de France im Livestream: 12. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 13:15 Uhr • Radsport Tour de France im Livestream: 12. Etappe Verfügbar auf Joyn 270 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 08:50 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 08:50 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 10:30 • Rugby Nations Championship: Japan - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 10:30 • Rugby Nations Championship: Japan - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:00 • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 15:00 • Rugby Nations Championship: Fidschi - Schottland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 15:00 • Rugby Nations Championship: Fidschi - Schottland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 17:20 • Rugby Nations Championship: Südafrika - Wales im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 17:20 • Rugby Nations Championship: Südafrika - Wales im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 21:00 • Rugby Nations Championship: Argentinien - England im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 21:00 • Rugby Nations Championship: Argentinien - England im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 19.07. 19:30 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 90 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL: Kamara freut sich auf die Zusammenarbeit mit Etienne Jr. Kamara sieht in Etienne Jr. aber weniger einen Konkurrenten, sondern vielmehr einen Mitspieler, der den Saints helfen und ihm ein Stück weit die Last von den Schultern nehmen kann. Der Routinier verwies außerdem darauf, dass er schon in der Vergangenheit ein erfolgreiches Gespann mit Mark Ingram und Latavius Murray bildete. "Wir haben das hier schon einmal gemacht. Man hat Mark und mich gemeinsam gesehen und danach Latavius und mich. Ich denke, zwei talentierte Running Backs zu haben, hilft beiden Spielern", führte er laut dem "ESPN"-Bericht auf. Geno Smith im Visier der Polizei - Update zu Ermittlungen Kamara ist der Ansicht, dass die Flexibilität auf der Running-Back-Position helfen kann, die gegnerischen Defenses zu knacken. "Sie müssen sich auf beide vorbereiten. Das bringt sie in ein schwieriges Dilemma ... Ich denke, wir werden uns gut ergänzen", kündigte er an. Kamara hatte bereits im Oktober erklärt, dass er nicht für ein anderes Team spielen wolle. Dennoch gab es Spekulationen über einen Abschied, da er vor seinem 31. Geburtstag steht und eine sehr mäßige Spielzeit hinter sich hat. In der Vorsaison verzeichnete er Karriere-Tiefstwerte bei Rushing Yards (471), Receiving Yards (186) und Touchdowns (1).

NFL: Armstead glaubt an starke Reaktion von Kamara Ex-Saints-Spieler Terron Armstead ist jedoch überzeugt davon, dass Kamara noch lange nicht am Ende seines Schaffens ist und seine Antwort auf dem Platz geben wird. NFL: Joe Flacco sieht keinen Wert im Super-Bowl-Ring und in seiner MVP-Trophäe "Er ist hungrig. Er ist sauer. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Er ist sauer über die letzten Jahre und darüber, wie sich die Meinungen allmählich gewandelt haben - und er dieses und jenes nicht mehr könne. Das hasst er. Denn er hat während seiner gesamten Karriere nur auf höchstem und außergewöhnlichem Niveau gearbeitet", machte er in seinem Podcast deutlich. Kamara habe noch einiges an "Power in den Beinen". Kamara wurde 2017 von den New Orleans Saints gedraftet und ist der Franchise immer treu geblieben. Von 2017 bis 2021 wurde er jährlich für den Pro Bowl nominiert, auf seine sechste Teilnahme wartet er bis heute.

- Anzeige -