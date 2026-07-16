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NFL - Dallas Cowboys: Frist verstrichen - George Pickens spielt mit Franchise Tag
Aktualisiert:von Dominik Hager
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Videoclip • 02:45 Min
George Pickens bleibt vorerst nur für ein weiteres Jahr an die Dallas Cowboys gebunden. Eine Frist in Bezug auf einen möglichen langfristigen Vertrags ist verstrichen.
Wide Receiver George Pickens von den Dallas Cowboys wird die NFL-Saison 2026 unter seinem Franchise Tag im Wert von 27,3 Millionen US-Dollar bestreiten. Die Frist für eine Einigung auf einen langfristigen Vertrag verstrich laut "ESPN"-Bericht am Mittwoch ohne Ergebnis.
Nach der Saison würde Pickens folgerichtig zum Free Agent werden, sofern kein neuer Vertrag abgeschlossen oder ein weiterer Franchise Tag festgelegt wird.
Dieses Szenario kommt nicht überraschend, nachdem die Cowboys bereits vor dem NFL Draft im April erklärt hatten, keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Pickens führen zu wollen.
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NFL: Pickens möchte sich auf den sportlichen Aspekt fokussieren
Pickens hatte den Franchise Tag bereits am 29. April unterschrieben und sich bereits auf die Situation eingestellt. Im obligatorischen Minicamp betonte er kürzlich, dass für ihn zunächst der Football im Vordergrund stehe und er sich nicht mit Verträgen auseinandersetzen wolle..
"Beim Franchise Tag und all dem geht es für mich zuerst um Football. Also konzentriere ich mich definitiv zuerst auf Football – genau wie im vergangenen Jahr – und mache mir danach Gedanken über den Vertrag, beziehungsweise überlasse ich das meinem Berater", so der Wide Receiver.
Pickens war einer von vier Spielern, die in diesem Jahr den Franchise Tag erhielten. Während Daniel Jones (Indianapolis Colts), Breece Hall (New York Jets) und Kyle Pitts (Atlanta Falcons) in den vergangenen Wochen langfristige Verträge unterschrieben, blieb Pickens der einzige Spieler ohne langfristige Verlängerung.
Pickens mit starker Saison für die Cowboys
Die Cowboys hatten Pickens im vergangenen Jahr von den Pittsburgh Steelers verpflichtet und gaben dafür einen Drittrunden-Pick 2026 und einen Fünftrunden-Pick 2027 ab.
Der 25-Jährige rechtfertigte den Trade mit der besten Saison seiner Karriere und stellte mit 93 Catches, 1.429 Receiving Yards und neun Touchdowns in allen drei Kategorien persönliche Bestwerte auf.
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