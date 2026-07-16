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NFL: Tampa Bay Buccaneers bekommen Shitstorm für geschmacklosen Social-Media-Beitrag

Aktualisiert:

von Malte Ahrens

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NFL: Donald-Comeback immer heißer! Rams-Stars befeuern Gerüchte

Videoclip • 01:08 Min

Das Social-Media-Team der Tampa Bay Buccaneers hat mit einem geschmacklosen "X"-Post viel negative Kritik bekommen. Die Franchise hat den Post inzwischen gelöscht.

Die Tampa Bay Buccaneers sind in der Beliebtheitsskala der NFL aktuell deutlich gefallen.

Viele Fans haben über einen geschmacklosen Social-Media-Post ihren Unmut sehr deutlich zum Ausdruck gebracht.

Die Anhänger nahmen in den Kommentaren kein Blatt vor den Mund und empfanden den Post als unangebracht und geschmacklos.

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Social-Media-Witz geht schief

Zu sehen war ein Zusammenschnitt aus einem aktuell viral gehenden Clip, in dem ein Mann im Yellowstone Nationalpark von einem Bison mehrere Meter in die Luft geworfen wird und sich dabei überschlägt.

Im fließenden Übergang ist dann der junge Wide Receiver Tez Johnson zu sehen mit seinem akrobatischen Jubel aus der vergangenen Saison.

Dazu schrieben sie: "'Flipping out' weil die neue Saison bald losgeht".

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Geschmackloses Video bereits gelöscht

Die Bucs benutzten bei ihrem Clip nur einen kleinen Ausschnitt aus den jeweiligen Videos. Doch ein Hype-Video auf Kosten eines älteren Mannes, der sich bei dem Angriff Medienberichten zufolge wohl schwerer verletzt hat - das ging nach hinten los.

Der Mann wurde inzwischen operiert. Er soll aber auf dem Wege der Besserung sein. Unpassend war der Clip trotzdem.

Die Bus haben das Video kommentarlos gelöscht.

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