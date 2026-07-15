NFL NFL: Mega-Namen! Diese Stars für die Super Bowl Halftime Show? Videoclip • 02:45 Min Link kopieren Teilen

Joe Flacco hat offenbar seinen Trophäen aus dem Super Bowl 2013 keinen besonderen Wert zugeschrieben. Das Erlebnis selbst sei ihm bedeutend wichtiger.

Joe Flacco ist 2013 mit den Baltimore Ravens Super-Bowl-Champion geworden. Der erfahrene Quarterback ist beim 34:31 gegen die San Francisco 49ers zudem zum MVP gekürt geworden. Während der Sieg ein wichtiger Meilenstein in seiner NFL-Karriere war, haben die Trophäe des MVP sowie der Super-Bowl-Ring keine große Bedeutung für den 41 Jahre alten Familienvater. In der "Netflix"-Dokumentation "Quarterback" verriet er nun, dass der Pokal im Laufe der Jahre ziemlich verkratzt wurde, weil er keinen Wert darauf gelegt hat, ihn makellos zu erhalten.

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