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NFL-Trophäen von Joe Flacco

NFL: Joe Flacco sieht keinen Wert im Super-Bowl-Ring und in seiner MVP-Trophäe

Veröffentlicht:

von Malte Ahrens

NFL

NFL: Mega-Namen! Diese Stars für die Super Bowl Halftime Show?

Videoclip • 02:45 Min

Joe Flacco hat offenbar seinen Trophäen aus dem Super Bowl 2013 keinen besonderen Wert zugeschrieben. Das Erlebnis selbst sei ihm bedeutend wichtiger.

Joe Flacco ist 2013 mit den Baltimore Ravens Super-Bowl-Champion geworden. Der erfahrene Quarterback ist beim 34:31 gegen die San Francisco 49ers zudem zum MVP gekürt geworden.

Während der Sieg ein wichtiger Meilenstein in seiner NFL-Karriere war, haben die Trophäe des MVP sowie der Super-Bowl-Ring keine große Bedeutung für den 41 Jahre alten Familienvater.

In der "Netflix"-Dokumentation "Quarterback" verriet er nun, dass der Pokal im Laufe der Jahre ziemlich verkratzt wurde, weil er keinen Wert darauf gelegt hat, ihn makellos zu erhalten.

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Trophäen sind nur Gegenstände für Joe Flacco

Beim Ring vom Super Bowl XLVII gibt es Familienmitglieder, die dem traditionellen und personalisierten Gegenstand mehr Wert zurechnen: "Ich glaube, meine Kinder schauen ihn sich gerne an. Ich denke, dafür ist er letztendlich da."

Und die Super-Bowl-MVP-Trophäe? "Sie ist total angelaufen und stand bei meinem Vater zu Hause. Niemand hat sie seit zwölf oder 13 Jahren angefasst. Das sind Dinge, von denen man denkt, dass sie einem viel bedeuten werden, und ich schätze, die Vorstellung ist: 'Das wäre cool, ein Büro zu haben und ein paar Sachen dort aufzuhängen.' Und dann ist es einem letztendlich doch egal", sagte Flacco.

Schlussendlich ist dem Superstar das Erlebnis und der sportliche Erfolg wichtiger, als die Gegenstände, die er für die erbrachte Leistung mit den Ravens erhalten hat.

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