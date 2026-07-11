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NFL: Aaron Donald vor Mega-Comeback? Neue Bilder sorgen für Spekulationen
Veröffentlicht:von ran.de
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NFL: Kryptische Botschaft! Aaron Donald heizt Comeback-Gerüchte an
Videoclip • 01:08 Min
Nach seinem jüngsten Instagram-Kommentar heizt Aaron Donald die Gerüchte über ein mögliches NFL-Comeback mit einem Workout weiter an.
Am 15. März 2024, nach zehn Jahren bei den Los Angeles Rams, gab Aaron Donald sein Karriereende in der NFL bekannt. Gut drei Jahre später könnte der Defensive Tackle nun aus dem Ruhestand zurückkommen.
Nur wenige Tage, nachdem der 35-Jährige mit einem Kommentar zu einem Instagram-Post über eine mögliche Rückkehr für Aufsehen gesorgt hatte, wurde er im Trainingszentrum der Rams gesehen.
Laut "TMZ" wurde Donald am Freitag bei einem Workout beobachtet. Einem Augenzeugen zufolge habe der Super-Bowl-Sieger von 2021 "etwa eine Stunde auf dem Feld verbracht" und dabei diverse Übungen absolviert, unter anderem mit Medizinbällen.
Der langjährige Tackle soll dabei bis an seine Grenzen gegangen sein, "bis er sichtlich erschöpft war".
Die nächsten Livestreams auf Joyn
Donald von Garrett-Transfer begeistert
Seitdem die Rams im vergangenen Monat Defensive End Myles Garrett verpflichteten, haben die Spekulationen um eine Rückkehr Donalds wieder massiv zugenommen.
Jüngst wurde auf dem Instagram-Account "NFL on Clutch Points" ein Bild von Donald mit zwei Super-Bowl-Ringen publiziert. Im Text darunter stand unter anderem geschrieben: "Der Gedanke, Garretts unaufhaltsame Präsenz mit Donalds historischer Dominanz zu kombinieren, lässt einen hypothetischen Traum Wirklichkeit werden."
Aaron Donald hatte unter dem Post kommentiert – mit einem Emoji mit großen Augen.
Am Tag nach dem Garrett-Transfer erklärte Donald zudem in der "Pat McAfee Show", der Schritt habe ihn "auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht". So müsse er sehen, ob "dieses Feuer wieder entfacht werden kann".
Ob ihm dies gelingt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.
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