Nach seinem jüngsten Instagram-Kommentar heizt Aaron Donald die Gerüchte über ein mögliches NFL-Comeback mit einem Workout weiter an.

Am 15. März 2024, nach zehn Jahren bei den Los Angeles Rams, gab Aaron Donald sein Karriereende in der NFL bekannt. Gut drei Jahre später könnte der Defensive Tackle nun aus dem Ruhestand zurückkommen.

Nur wenige Tage, nachdem der 35-Jährige mit einem Kommentar zu einem Instagram-Post über eine mögliche Rückkehr für Aufsehen gesorgt hatte, wurde er im Trainingszentrum der Rams gesehen.

Laut "TMZ" wurde Donald am Freitag bei einem Workout beobachtet. Einem Augenzeugen zufolge habe der Super-Bowl-Sieger von 2021 "etwa eine Stunde auf dem Feld verbracht" und dabei diverse Übungen absolviert, unter anderem mit Medizinbällen.

Der langjährige Tackle soll dabei bis an seine Grenzen gegangen sein, "bis er sichtlich erschöpft war".