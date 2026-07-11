Gute Nachricht für Terrion Arnold: Der Ex-Lions-Star muss nach seiner Entlassung gegen Kaution keinen GPS-Tracker tragen.

Wichtige Entscheidung für Terrion Arnold. Der ehemalige Cornerback der Detroit Lions muss als Auflage für seine Freilassung keinen GPS-Tracker tragen, das entschied ein Richter in Florida.

Damit ist es dem Sportler weiterhin möglich, mit NFL-Teams zu trainieren, um nach seiner Entlassung durch die Lions einen neuen Vertrag bei einem anderen Team zu erhalten.

Im Zusammenhang mit einer Entführung und einem Raubüberfall im vergangenen Februar hatte sich Arnold am 24. Juni im Raum Tampa selbst gestellt. Aktuell ist er gegen eine Kaution in Höhe von einer Million Dollar auf freiem Fuß und unterliegt Hausarrest – mit Ausnahme von Arbeits- und Gerichtsterminen.

Die Staatsanwaltschaft von Hillsborough County reichte bereits einen Antrag auf Überprüfung der Auflagen ein, nachdem Detroit den Cornerback in der vergangenen Woche aus dem Kader gestrichen hatte.

Das Argument: Arnold befinde sich nicht mehr in der "besonderen Lage eines NFL-Spielers", was zu einer "wesentlichen Änderung" der Umstände seiner Freilassung führe. Allerdings schloss sich der zuständige Richter dieser Argumentation nicht an.