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NFL Munich Game 2026: Tickets im Eiltempo vergriffen - alle Infos im Ticker

Aktualisiert:

von ran.de

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NFL: Monster-Run und irre Catches! Travis Kelces beste Plays

Videoclip • 02:33 Min

Der Ticket-Verkauf für das NFL Munich Game läuft! ran hat alle News im Ticker.

Die Vorfreude auf die neue NFL-Saison steigt von Tag zu Tag und damit auch die Vorfreude auf das Spiel in Deutschland.

In München treffen in diesem Jahr die Detroit Lions auf die New England Patriots, ein absolutes Top-Spiel im NFL-Kalender.

Am 10. Juli startet der offizielle Ticket-Verkauf. ran hat alle News im Ticker.

+++ Update, 10. Juli, 14:57 Uhr: Alle Tickets ausverkauft +++

Mittlerweile sind alle Tickets für das Munich Game vergriffen. In der Warteschleife erwartet die Interessenten diese Nachricht: "Alle im allgemeinen Vorverkauf angebotenen Tickets sind mittlerweile ausverkauft." Allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass sich die Verfügbarkeit von Tickets häufig ändert. Es besteht also weiter Hoffnung.

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+++ Update: 10. Juli, 13:47 Uhr: Spiel so gut wie ausverkauft +++

Ticketmaster spricht im Warteschlangenbildschirm von nur noch "sehr begrenzten" Tickets. Es dürften nur noch vereinzelt Restkarten da sein.

+++ Update: 10. Juli, 13:04 Uhr: User berichten von Problemen +++

Offenbar läuft auch in diesem Jahr nicht alles rund beim Ticketverkauf. So sollen mehrere User ihre Warteschlangenposition einfach verloren haben.

Andere wurden fälschlicherweise für einen Bot gehalten und dann in ihrem Browser beschränkt.

+++ Update: 10. Juli, 12:07 Uhr: Hunderttausende in der Warteschlange +++

Warteschlangenplätze jenseits der 100.000 kursieren bereits im Netz.

+++ Update: 10. Juli, 12:00 Uhr: Der Verkauf startet! +++

Die Warteschlange ist zugeteilt.

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+++ Update: 10. Juli, 10:45 Uhr: Warteraum kann bereits betreten werden +++

Der Warteraum für die Schlange zum Verkaufsstart der Tickets kann bereits betreten werden.

Unter diesem Link geht es zum Verkaufsraum.

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