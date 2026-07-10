NFL Munich Game 2026: Tickets im Eiltempo vergriffen - alle Infos im Ticker

Der Ticket-Verkauf für das NFL Munich Game läuft! ran hat alle News im Ticker.

Die Vorfreude auf die neue NFL-Saison steigt von Tag zu Tag und damit auch die Vorfreude auf das Spiel in Deutschland.

In München treffen in diesem Jahr die Detroit Lions auf die New England Patriots, ein absolutes Top-Spiel im NFL-Kalender.

Am 10. Juli startet der offizielle Ticket-Verkauf. ran hat alle News im Ticker.