NFL Munich Game: Netzreaktionen zum Ticketverkauf - "Musst die Warteschlangen-WM gewinnen"

Der Ticketverkauf für das Munich Game der NFL-Saison 2026 läuft. Der Run auf die Karten ist erwartungsgemäß immens. Bedeutet auch: Es gibt viele Enttäuschungen. ran zeigt die Netzreaktionen.

Bis zum Kickoff der neuen NFL-Saison vergehen noch zwei Monate. Doch für viele deutsche Football-Fans ist der 10. Juli mindestens der zweitwichtigste Tag dieses NFL-Jahres. Denn an diesem Datum beginnt der Ticketverkauf für das Munich Game.

Schon im Vorfeld war klar: Wer sich eine Karte für das Spiel zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots am 15. November in der Allianz Arena sichern will, braucht viel Geduld, starke Nerven und immens viel Glück. Kaum war der Startschuss erfolgt, tummelten sich Hunderttausende Fans in der virtuellen Warteschlange.

Wer ein Ticket abstaubte, hätte in dem Moment wohl die ganze Welt umarmen können. Doch es gab auch echte Dramen. Wie manche User in den sozialen Medien schrieben, verloren sie ihre Position in der Warteschlange offenbar aufgrund technischer Probleme. Sie hätten in dem Moment wohl vor lauter Frust in den nächsten Football beißen können.

ran hat einige Emotionen rund um den Ticketverkauf gesammelt und präsentiert die Netzreaktionen.