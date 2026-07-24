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NFL: Aaron Donald zurück zu den Los Angeles Rams? Das sagt Head Coach Sean McVay
Veröffentlicht:von ran.de
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NFL: Kryptische Botschaft! Aaron Donald heizt Comeback-Gerüchte an
Videoclip • 01:08 Min
Aaron Donalds mögliches NFL-Comeback nimmt weiter Fahrt auf. Sein ehemaliger Head Coach Sean McVay spricht über den aktuellen Stand und verrät, warum die Los Angeles Rams geduldig bleiben.
Kommt Aaron Donald tatsächlich noch einmal aus dem NFL-Ruhestand zurück?
Kurz vor dem Start des Training Camps halten sich die Spekulationen um ein spektakuläres Comeback des früheren Rams-Superstars hartnäckig.
Neue Nahrung erhielten die Gerüchte zuletzt durch den Trade von Myles Garrett nach Los Angeles. Eine konkrete Entscheidung gibt es zwar weiterhin nicht, doch mittlerweile ist klar, dass sich Donald zumindest intensiv mit einer Rückkehr beschäftigt.
Rams-Head-Coach Sean McVay bestätigte nun, dass der dreimalige Defensive Player of the Year den Gedanken an ein Comeback ernsthaft prüft. "Ich habe Aaron Donald getroffen. Was besonders ist: Wir haben eine außergewöhnliche Beziehung. Sie geht weit über Football hinaus", sagte McVay im Podcast "The Daily Flock".
Und erklärte weiter: "Er hat schon öfter gesagt - und das bedeutet mir unglaublich viel -, dass wir Familie sind. Und ich empfinde genauso. Er hat so viel für mich getan. Ich schätze den Menschen Aaron Donald, den Ehemann, den Vater, den Sohn. Er steht für viele Dinge, die richtig sind."
Eine Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen. "Er denkt darüber nach", sagte McVay. "Er wird seinen Prozess durchlaufen. Und eines ist bei Aaron Donald immer gleich: Wenn er etwas macht, dann mit voller Überzeugung."
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Aaron Donald will nur in Topform zurückkehren
Berichten zufolge will Donald zunächst sicherstellen, dass er nach zwei Jahren ohne Football körperlich wieder in Topform ist. Der zehnmalige Pro Bowler möchte offenbar erst dann eine Rückkehr verkünden, wenn er überzeugt ist, auf dem gewohnten Niveau spielen zu können. Deshalb drängt in Los Angeles aktuell niemand auf eine schnelle Entscheidung.
Die Rams, die am Samstag ins Training Camp starten, können es sich leisten, geduldig zu bleiben. Selbst wenn Donald zurückkehrt, dürfte nicht geplant sein, ihn direkt wieder dauerhaft für 50 oder mehr Snaps pro Spiel einzusetzen. Vielmehr könnte er als Rotationsspieler gezielt zum Zug kommen. Schon 25 bis 30 dominante Spielzüge pro Partie würden die Defensive erheblich verstärken.
Entsprechend blickt die Franchise nicht auf den Saisonauftakt, sondern auf das große Ziel am Ende der Spielzeit. Die Rams träumen vom Super Bowl - und falls Donald tatsächlich noch einmal das Trikot überstreift, dann wohl mit den Playoffs und dem Januar fest im Blick.
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