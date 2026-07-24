Aaron Donalds mögliches NFL-Comeback nimmt weiter Fahrt auf. Sein ehemaliger Head Coach Sean McVay spricht über den aktuellen Stand und verrät, warum die Los Angeles Rams geduldig bleiben.

Kommt Aaron Donald tatsächlich noch einmal aus dem NFL-Ruhestand zurück?

Kurz vor dem Start des Training Camps halten sich die Spekulationen um ein spektakuläres Comeback des früheren Rams-Superstars hartnäckig.

Neue Nahrung erhielten die Gerüchte zuletzt durch den Trade von Myles Garrett nach Los Angeles. Eine konkrete Entscheidung gibt es zwar weiterhin nicht, doch mittlerweile ist klar, dass sich Donald zumindest intensiv mit einer Rückkehr beschäftigt.

Rams-Head-Coach Sean McVay bestätigte nun, dass der dreimalige Defensive Player of the Year den Gedanken an ein Comeback ernsthaft prüft. "Ich habe Aaron Donald getroffen. Was besonders ist: Wir haben eine außergewöhnliche Beziehung. Sie geht weit über Football hinaus", sagte McVay im Podcast "The Daily Flock".

Und erklärte weiter: "Er hat schon öfter gesagt - und das bedeutet mir unglaublich viel -, dass wir Familie sind. Und ich empfinde genauso. Er hat so viel für mich getan. Ich schätze den Menschen Aaron Donald, den Ehemann, den Vater, den Sohn. Er steht für viele Dinge, die richtig sind."

Eine Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen. "Er denkt darüber nach", sagte McVay. "Er wird seinen Prozess durchlaufen. Und eines ist bei Aaron Donald immer gleich: Wenn er etwas macht, dann mit voller Überzeugung."